当前，亚太地区局势正在复杂深刻演变。美国及其盟友积极打造美日印澳“四方安全对话”机制和美英澳三方安全伙伴关系（AUKUS），打破地区原有的战略平衡，本质是重塑“以美国为中心”的区域架构，对“以东盟为中心”的区域架构带来直接冲击和严峻挑战。

在今年的峰会上，东盟再次强调维护自身中心地位，在地区机制中发挥主导作用。在维护中心地位的各种努力中，推动落实两年前推出的“东盟印太展望”（下称“展望”）是重要举措之一。

用东盟的话来说，“展望”是东盟参与区域合作的指导性文件，东盟战略界普遍认为，“展望”特点可以归纳为“三个维护”：

一是维护东盟中心地位。“以东盟为中心”是东盟发展对外关系、开展对外合作的基本原则，有两大基本内涵，即既要防止被分裂、也要防止被主导。“展望”体现了这一东盟一贯的外交理念，开宗明义地指出，该文件就是一份加强以东盟为中心区域架构的倡议。“展望”并非要建立新机制或取代现有机制，而是要巩固加强现有机制并为其提供新的动力，以更好促进东盟团结，更好发挥东盟主导作用，迎接当前和未来区域和全球环境带来的挑战和机遇。

二是维护其地区话语权。东盟之所以能够成功，一条重要的经验就是把地区话语叙事权牢牢掌握在自己手中。近年来，东盟对地区的话语叙事受到挑战，美日印澳纷纷推出各自版本的“印太”战略或倡议，企图再造太平洋到印度洋地区的话语体系。作为折冲，东盟出台自身对地区前景看法。尽管“东盟印太展望”名称中包含了“印太”一词，但此“印太”并非彼“印太”。“展望”开篇定义了印太的地理范围为“亚洲、太平洋和印度洋地区”，而“东南亚是处于这些动态区域的中心，是通往这些区域的重要通道和门户”，确立自己是这一地区“守门员”的地位。特别是“展望”强调奉行开放、包容、透明、相互尊重主权、不干涉内政、平等互惠等原则，同充斥着冷战思维和军事安全色彩的美国“印太战略”存在明显不同。

三是维护开放包容的地区架构。包容性是东盟核心价值，东盟本身就是一个多元性的大熔炉，既包括不同宗教文化，也包括不同社会制度；既包括发达经济体，也包括欠发达经济体。包容性是东盟不断取得进步的秘诀，东盟的“舒适性原则”，实际上就是包容性原则。“展望”将印太视作亚太地理空间的延伸，涵盖更加广泛的区域参与者，同时认为，这一更广阔的区域不应该被割裂开来，区分“他者”和“我者”。“展望”强调本地区应该成为一个对话与合作、人人享有发展和繁荣的区域，反对排他性竞争，呼吁聚焦开放性经济合作、韧性区域治理。

“展望”的原则和理念同中国外交政策理念相契合。“展望”重点合作领域包括“海上合作”“互联互通”“联合国2030年可持续发展目标”“经济合作”，均为中国东盟重要合作领域，并体现在中国东盟高质量共建“一带一路”合作之中。中国与东盟已就此形成诸多合作经验与共识，为双方进一步合作奠定了坚实基础。

支持东盟中心地位是中国地区政策的重要内容。从这一立场出发，中国和东盟可以围绕“展望”开展更多合作，为携手共建更为紧密的命运共同体，促进地区长期和平稳定繁荣作出更大贡献。

（作者为习近平外交思想研究中心特约专家、中国国际问题研究院副院长、研究员刘卿）

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