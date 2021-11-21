新华社开罗11月20日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装20日说，该武装当天使用载有炸弹的无人机对沙特阿拉伯境内多个目标发动袭击。

据也门胡塞武装控制的马西拉电视台报道，胡塞武装发言人叶海亚·萨里阿当天发表声明说，作为对沙特主导的多国联军在也门军事行动的回应，该武装使用无人机袭击了沙特境内海米斯穆谢特市的哈立德国王空军基地、吉达市的国际机场和沙特阿美公司的炼油厂等多个目标。

另据沙特阿拉比亚电视台报道，多国联军当天拦截了胡塞武装从也门萨那国际机场向沙特境内放飞的一架载有爆炸物的无人机，并正在应对“来自胡塞武装的其他威胁”。

今年2月以来，随着胡塞武装在也门中部省份马里卜省发动大规模攻势，多国联军加大了对胡塞武装的空袭力度。10月中旬以来，多国联军几乎每天都宣布打死几十名至上百名胡塞武装人员，但胡塞武装未对这些伤亡数据做出回应。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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