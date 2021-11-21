新华社北京11月20日电 题：实打实、沉甸甸的成就——习近平总书记出席第三次“一带一路”建设座谈会侧记

新华社记者张晓松、安蓓

“作为新时期对外开放的新探索、新实践，8年来共建‘一带一路’取得了实打实、沉甸甸的成就。”

19日上午，北京人民大会堂，习近平总书记出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话，令与会人员备受鼓舞。

2013年秋，习近平总书记西行哈萨克斯坦、南下印度尼西亚，洞察大势、统揽全局，先后创造性提出建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路重大倡议。

8年来，习近平总书记为务实推动“一带一路”建设，先后于2016年和2018年两次出席“一带一路”建设相关座谈会，推动共建“一带一路”向高质量发展转变，将这幅“大写意”细心绘制成精谨细腻的“工笔画”。

8年来，“一带一路”这颗梦想的种子成长为参天大树，结出累累硕果。在世界百年未有之大变局中，为各国开创出一条通往共同繁荣的机遇之路。

11月19日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话。新华社记者 申宏 摄

站在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上、面对世界百年未有之大变局加速演变，中央决定召开第三次“一带一路”建设座谈会，回顾总结8年来取得的重大成果，分析研判新阶段面临的新形势，研究部署当前和今后一个时期的重点工作任务，进一步统一思想，坚定不移推动共建“一带一路”高质量发展。

19日上午的人民大会堂东大厅，温暖如春，来自推进“一带一路”建设工作领导小组成员单位、中央和国家机关有关部门的主要负责同志，有关企业负责人及行业商会、专家学者代表等济济一堂，各省区市和新疆生产建设兵团主要负责同志等也通过视频会议系统在各分会场参加了座谈会，使这次会议的覆盖面较前两次更广，规模更大。

10时整，在热烈的掌声中，习近平总书记等步入会场。

国家发展改革委主任何立峰、外交部部长王毅、新疆维吾尔自治区党委书记陈全国、江苏省委书记吴政隆、中国远洋海运集团有限公司董事长万敏、正泰集团股份有限公司董事长南存辉、中国国际经济交流中心总经济师陈文玲，在主会场或通过视频会议系统先后发言，结合实际介绍工作情况，提出意见和建议。

讲成果——

万敏表示，共建“一带一路”为中国企业全球化发展指明了新的方向、搭建了与沿线国家交流互通的友谊桥梁，将继续引领中国企业在国际化道路上行稳致远。

谈体会——

南存辉认为，共建“一带一路”一定要锚定“绿色”，探索生态友好型发展模式；锚定“数智化”，探索国际产业合作发展模式；锚定“共赢”，让员工与社区伴随企业共同成长。

说打算——

“努力为绘好共建‘一带一路’的‘工笔画’增添江苏色彩。”吴政隆说，今后要更加注重绿色低碳、共建共享、民心相通、风险防范。

提建议——

陈文玲建议，要积极发挥国际组织作用，聚焦重点打造示范模板，注重各方面协同与均衡，更多采用第三方市场合作方式，构建共建“一带一路”理论框架或体系。

……

11月19日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话。新华社记者 鞠鹏 摄

“听了几位同志的发言，很受启发。”在认真听取大家的发言后，习近平总书记发表了重要讲话。

习近平总书记首先回顾了共建“一带一路”8年来的历程：

从2013年提出共建“一带一路”倡议和“五通”设想，到通过相关规划、确立“三共”原则；从两次召开相关座谈会，到两次举办“一带一路”国际合作高峰论坛……

从雅万高铁、中老铁路、匈塞铁路、蒙内铁路、瓜达尔港、汉班托塔港等一大批基础设施项目扎实推进，到我国倡议设立的亚投行、丝路基金等金融机构为基础设施建设拓展资金渠道……

8年来，共建“一带一路”塑造了我国全方位对外开放大格局；构建了广泛的朋友圈，我国已与140个国家、32个国际组织签署了合作文件；探索了促进共同发展的新路子，符合世界绝大部分国家谋求发展的共同愿望。

习近平总书记强调，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性。

在深刻分析当前面临的新形势后，习近平总书记提出坚定不移推动共建“一带一路”应当落实好的“五个统筹”：统筹发展和安全、统筹国内和国际、统筹合作和斗争、统筹存量和增量、统筹整体和重点。

围绕“坚持稳中求进”，习近平总书记又提出必须抓好的七项重点工作：

——巩固合作基本盘，夯实发展根基。他强调，我们同三分之二国家和三分之一国际组织形成共识，要巩固好这个基本盘。

——稳步拓展合作新领域，开拓共同发展新空间。他强调，要加强抗疫国际合作，继续向共建国家提供力所能及的帮助。

——增强战略支撑能力，更好服务构建新发展格局。他强调，要统筹考虑和谋划构建新发展格局和共建“一带一路”，聚焦新发力点，塑造新结合点。

——优质打造标志性工程，提高示范引领作用。他强调，要将“小而美”项目作为对外合作优先项目。

——全面强化风险防控，提升安全保障水平。他强调，要落实风险防控制度，压紧压实企业主体责任和主管部门管理责任，做到危地不往、乱地不去。

——加强改进国际传播，营造良好舆论氛围。他强调，要深入阐释共建“一带一路”的理念、原则、方式等，共同讲好共建“一带一路”故事。

——强化统筹协调，增强工作合力。他强调，要坚持党的集中统一领导；加大治理力度，防范跨国跨境腐败风险，对违纪违法问题，发现一起就严肃处理一起。

这是新时代推动共建“一带一路”工作的根本遵循，这是推动构建人类命运共同体新的出发。

5年前，第一次座谈会上，习近平总书记提出，要让“一带一路”建设造福沿线各国人民。

3年前，第二次座谈会上，习近平总书记强调，推动共建“一带一路”走深走实造福人民。

这次座谈会上，习近平总书记把脉定向：“一带一路”建设要以高标准、可持续、惠民生为目标。

三次座谈会，三次将“造福人民、惠及民生”写在“一带一路”建设的宏伟画卷上。这是一条和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路。

(责编：崔译戈、杨牧)