新华社北京11月20日电 题：紧抓战略机遇 携手互利共赢——社会各界热议习近平总书记在第三次“一带一路”建设座谈会上的重要讲话

新华社记者

习近平总书记19日在北京出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话，对继续推动共建“一带一路”高质量发展作出部署。大家一致认为，新形势下，共建“一带一路”仍面临重要机遇，要保持战略定力，抓住战略机遇，夯实发展根基，稳步拓展合作新领域，更好服务构建新发展格局。

坚定发展信心 紧抓重要机遇

座谈会上，习近平总书记指出，要正确认识和把握共建“一带一路”面临的新形势。总体上看，和平与发展的时代主题没有改变，经济全球化大方向没有变，国际格局发展战略态势对我有利，共建“一带一路”仍面临重要机遇。

中国产业海外发展协会会长和振伟表示，百年未有之大变局和疫情全球大流行交织影响，我们也感受到了共建“一带一路”面临的国际环境日趋复杂，总书记的讲话为我们辨清了形势，坚定了信心，指明了前进方向。

“听了总书记的讲话更有干劲了，作为口岸基层工作者，我真切感受到‘一带一路’高质量发展前途光明、潜力无限。”新疆阿拉山口海关关员李宏峰正在对中欧班列开展现场监管工作，这趟班列的目的地是波兰马拉舍维奇。阿拉山口口岸是我国向西开放的重要口岸，今年以来，从该口岸通行的中欧班列线路数量迅猛增长。

中欧班列作为联系“一带一路”沿线国家互联互通的重要交通纽带，从无到有，发展壮大，尤其在疫情期间逆势增长，成为稳定全球产业链供应链上的重要力量，正是共建“一带一路”在新形势下驭风前行的生动写照。

郑州国际陆港开发建设有限公司副总经理康岩说，习近平总书记在讲话中强调“为促进全球互联互通做增量”“促进贸易均衡共赢发展”，我坚信继续发挥中欧班列（郑州）集结中心示范带动效应，郑州将在推动交通区位优势向枢纽经济优势转变上迎来发展新机遇。

夯实发展根基 推动共建“一带一路”走深走实

定力与信心来自过去8年推动共建“一带一路”高质量发展取得的合作成果。新形势下，习近平总书记强调，要夯实发展根基。

由隧道股份上海城建国际工程有限公司承建的马来西亚轻快铁3号线项目盾构区间隧道工程贯通，预计2023年全线通车，将成为连接马来西亚吉隆坡和巴生谷的公共交通大动脉，惠及周边地区市民。

“习近平总书记强调要深化传统基础设施项目合作，推进新型基础设施项目合作，提升规则标准等‘软联通’水平，为我们克服疫情影响、迎难而上打造精品工程指明了奋斗方向，深感使命光荣，责任重大。”隧道股份上海城建国际工程有限公司董事长王旋东说，公司将以高标准、可持续、惠民生为目标，不断推进交通基础设施互联互通，助力“一带一路”沿线国家“人享其行、物畅其流”。

目前，成渝地区正在加快双城经济圈建设，以共建“一带一路”为引领，建设好西部陆海新通道，积极参与国内国际经济双循环。

“习近平总书记的讲话，对深化互联互通、贸易畅通提出了更高要求。”成都海关关长冉辉说，海关将支持成渝两地中欧班列开展内外贸货物混编运输，降低物流成本，支持成渝地区中欧班列集结中心建设；推进“航空+陆运”业务发展，促进现有航线与口岸资源共享互通；支持成渝地区建设“一带一路”进出口商品集散中心，支持成渝地区符合条件的展示交易中心升级为“一带一路”商品展示交易中心。

统筹发展和安全 稳步拓展合作新领域

“稳妥开展健康、绿色、数字、创新等新领域合作，培育合作新增长点”“优质打造标志性工程”“加强统筹谋划，形成更多接地气、聚人心的合作成果”……习近平总书记在座谈会上提出的一系列举措，开辟出共建“一带一路”新的合作空间。

和振伟表示，习近平总书记的讲话为开辟高质量推进对外投资合作新领域指明方向。“比方说，在我国不再新建境外煤电项目的背景下，推动在相关国家地区加大绿色新能源发电基础设施投资，既有利于改善当地能源结构，也有利于我国绿色能源输入，真正做到绿色发展，互利共赢。”

在印度尼西亚万隆，一孔由中国制造的箱梁缓缓架设到雅（加达）万（隆）铁路主线上，这个代表中国高铁完全自主技术输出的海外现代化“智慧梁场”，将为民众提供低碳高效出行和便利生活。

“总书记的重要指示坚定了我们继续坚持以绿色、民生为导向，打造更多惠及老百姓切身利益的工程。”中铁四局雅万高铁梁场场长曾卫贤表示，我们将以更加昂扬的姿态，全力完成年度目标任务，力争把雅万高铁打造成印尼人民了解中国企业、中国建设者、中国文化的一个示范性窗口。

和振伟说，习近平总书记的讲话不仅为共建“一带一路”高质量发展指明了前进路径，同时也强调了统筹发展和安全，落实风险防控制度、建立预警评估、加强海外利益保护等被放在突出位置，为共建“一带一路”高质量发展筑牢了底线思维，有利于更好服务构建新发展格局。（记者谢希瑶、邹多为、郑钧天、孙少雄、韩朝阳、姜辰蓉、黄凯莹）

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