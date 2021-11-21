新华社拉姆安拉11月20日电 （国际观察）设施被毁资金短缺 加沙重建困难重重

新华社记者陈霖

本月21日，巴以最新一轮大规模冲突结束即满半年。今年5月，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）等加沙地带武装组织和以色列爆发了为期11天的冲突，并于5月21日正式停火。以色列轰炸造成加沙地带大量人员伤亡，军事设施和城市基础设施损毁严重。尽管目前加沙在埃及等国资助下已开始重建，但面临能源和设备短缺、资金不足等重重困难，以色列的封锁也加大了重建难度。

基础设施损毁严重

在5月的冲突中，加沙地带的加沙市受损最为严重。据实际控制加沙地带的哈马斯统计，共有266万米水管线路和544万平方米的公共道路在冲突中被炸毁，另有260余人死亡，约2200栋房屋被完全摧毁，37000栋建筑物遭到损坏。

加沙市政厅新闻官胡斯尼·穆汉纳说，多处交通主干道和基础设施遭到破坏导致冲突期间无法在最短时间内将伤者送至医院。冲突结束后加沙市政厅第一时间开始修复工作，目前主要交通枢纽的修复已经完成。

城市输水管道和污水处理厂也遭到严重破坏，冬季将至，政府部门无法完全修复受损管道，只能临时性地维修了大部分水管，并重新启用部分老旧管道。但部分老旧管道已有数十年未用，内部锈蚀和污染严重，导致水质无法达到饮用标准，政府只能通过运水车将饮用水送至居民家中。

此外，加沙电力系统老化，电力供应长期存在问题，重建中很多机械设备都需要电力供应，这导致电力供需矛盾更加紧张，居民日常用电受到影响。而且许多推土机和运输车辆等大型工程机械都已超出使用年限，目前加沙市尚在使用年限内的工程设备仅有8台。

资金短缺困扰重建

巴勒斯坦公共工程和住房部副部长纳吉·萨尔汗说，加沙经历过数次战争，有充分的重建经验，目前已完成瓦砾清扫工作，技术计划和劳工力量都已准备就绪，如果资金到位，有信心在一年内恢复到冲突前的样子。但分析人士指出，资金短缺正是加沙重建面临的最大难题。

据哈马斯政府测算，加沙重建预计需要4.97亿美元，尽管埃及和卡塔尔两国分别同意提供5亿美元援助，但援助分为多个阶段支付，预计将持续数年时间。而且这些援助最终能否落实也存疑。比如2014年巴以大规模冲突结束后，世界多国同意向巴方提供资金援助，但最终落实的不足承诺款项的25%。

美国等西方国家不愿与哈马斯合作也是援助资金难以到位的一个重要原因。拜登就任美国总统以来，美方恢复了特朗普时期切断的对巴援助，但绝大部分援助经由联合国相关项目投放，而非直接提供给巴民族权力机构。美国此前宣称会为加沙地带重建作出贡献，但强调不会让哈马斯从重建援助中获利。

此外，以色列扣减巴勒斯坦税收，也导致巴方财政捉襟见肘。今年7月，以政府曾冻结应向巴民族权力机构转交的6亿新谢克尔（约1.83亿美元）代收税款。根据巴以1994年签署的《巴黎经济议定书》，以方负责对运往巴方的物品征收关税，并向在以工作的巴勒斯坦人征收个人所得税，并定期将税款移交给巴方。这笔款项占巴民族权力机构预算的三分之二。以方经常以扣留代收税款作为对巴方的“惩罚”措施。

解除封锁迫在眉睫

本月底，埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒将前往特拉维夫和约旦河西岸，与巴以进行新一轮磋商。预计此次磋商将涉及延长停火时间、取消对加沙地带封锁、加沙地带重建等问题。

哈马斯媒体办公室主任萨拉马·马鲁夫说，有关解除封锁的谈判肯定会很艰难，无法一蹴而就，但如果以色列不解除封锁，加沙人民无法自给自足，青年失业率长期在50%以上，下一轮冲突爆发只是时间问题。

加沙乌玛大学政治学教授胡萨姆·达贾尼说，加沙重建进展取决于政治局势和现实条件。虽然以色列放松了一些管制，口岸的运输情况有所改善，但也无法保证建筑材料可以顺利运抵加沙。

达贾尼说，结束以色列多年来对加沙地带的封锁，加快重建计划，才是防止局势恶化的解决方案。而在国际上，以美国为首的一些国家对以色列的纵容和支持加剧了重建问题的复杂性。

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