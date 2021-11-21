新华社华盛顿11月19日电（记者高攀 许缘）美国国会众议院19日通过一揽子支出法案，将通过对富人和大企业加税来筹集资金以应对气候变化和扩大社会福利支出。该法案将递交参议院审议，但审批前景存在不确定性。

众议院当天上午以220票赞成、213票反对的结果通过了这项法案。该法案包括为应对气候变化和发展清洁能源提供资金、改善老年人和残障人士护理服务、扩大联邦医疗保险覆盖范围、提供育儿税收抵扣和低收入者所得税抵扣、降低普通家庭育儿成本等内容。

美国总统拜登当天发表声明说，该法案将通过降低家庭负担、创造就业来重建美国中产阶级和工薪阶层，提升美国经济竞争力，同时确保富人和大企业公平纳税。他希望参议院能尽快批准这一法案。

美国国会预算办公室的分析显示，该法案将在未来十年增加联邦政府支出1.636万亿美元，同时通过加税等方式增加政府收入1.269万亿美元，最终将导致联邦政府预算赤字增加3670亿美元。

值得指出的是，美国国会预算办公室未将法案中有关税收抵扣的内容计入政府支出而算作收入损失。美国独立研究机构联邦预算问责委员会研究显示，如果加上税收抵扣，未来十年整个法案的支出规模将超过2万亿美元，高于拜登政府此前提出的1.75万亿美元支出框架。

据美国媒体报道，由于共和党议员反对加税和增加政府预算赤字，该法案要获得参议院批准必须争取到全部民主党参议员的支持，但以西弗吉尼亚州联邦参议员乔·曼钦为代表的民主党温和派尚未公开表态完全支持该法案。鉴于近期美国通胀压力上升，美国媒体预计，一些参议员可能会要求对法案进行大幅修改，削减部分支出项目，最终审批前景存在不确定性。

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