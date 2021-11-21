新华社布鲁塞尔11月19日电（记者林浩 李骥志）欧洲委员会人权专员杜尼娅·米亚托维奇在对波兰进行访问后于19日表示，波兰与白俄罗斯边境沿线的人道主义和人权状况令人担忧，需要采取紧急行动保护滞留在边境地区的人们的生命。

欧洲委员会表示，白俄罗斯与波兰对边境地区人道主义和人权状况恶化都负有责任。波兰此前颁布禁令，禁止进入紧急状态涵盖的边界地区，阻止了国际组织和民间社会提供人道主义援助和开展人权工作。

米亚托维奇强调，欧洲应团结一致应对波兰和白俄罗斯边境当前的人权状况。

此前，波兰政府已宣布其与白俄罗斯的边境地区进入紧急状态。据欧洲媒体报道，波方多次拒绝德国提出的边境保护援助提议，不允许媒体记者甚至是总部位于华沙的欧洲边境管理局的人员前往边境地区，无视欧洲人权法院提出的在边境提供支持的要求。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫19日表示，俄罗斯总统普京与卢卡申科当天再次通电话，讨论了白俄罗斯和波兰等欧盟国家边境的难民问题。

俄罗斯媒体援引佩斯科夫的话报道说，解决边境难民危机需要一个过程，目前尚未找到解决的办法，但仅靠普京和卢卡申科之间的交流是不够的，继续卢卡申科和欧盟代表的直接接触非常重要。

近期，数以千计难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。（参与记者：华迪）

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