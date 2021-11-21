新华社纽约11月19日电（记者夏林 张墨成）美国疾病控制和预防中心19日表示，支持扩大新冠疫苗加强针适用人群范围，批准该国所有已全程接种辉瑞或莫德纳疫苗的18岁及以上人群，在接种完第二剂至少6个月后接种加强针。

美疾控中心作出这一决定前，美国食品和药物管理局已在当天早些时候修订了辉瑞和莫德纳疫苗的紧急使用授权，批准为所有已全程接种美国已批准使用的新冠疫苗的18岁及以上人群，接种一剂辉瑞或莫德纳疫苗加强针。

美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基在19日的声明中说，相关机构在详细分析了最新疫情、疫苗有效性和安全性数据后作出这一决定，“从目前情况看，加强针可以提升人们预防感染和重症的能力，这也是我们进入冬季后加强抵御病毒能力的重要公共卫生工具”。

该中心还呼吁美国约4700万未接种疫苗的成年人尽快接种，并建议所有符合资格的人士尽快接种加强针，而不仅仅限于65岁及以上群体以及感染风险较高的人群。

美药管局于9月和10月分别批准为特定人群接种辉瑞、莫德纳和强生疫苗加强针。其中，65岁及以上群体及感染风险较高的人群可在接种第二剂莫德纳或辉瑞疫苗至少6个月后接种加强针，并允许选用与此前所接种品牌不同的疫苗加强针。18岁及以上人群在接种单剂强生疫苗至少两个月后，可接种一剂强生疫苗加强针。

除了加强针，美疾控中心11月初已批准辉瑞疫苗用于5至11岁儿童。

美疾控中心网站数据显示，截至19日，超过2.292亿人，即约69.1%的美国人接种了至少一剂新冠疫苗；超过1.959亿美国人已完成新冠疫苗接种，约占总人口的59%。另外，超过3345万人接种了加强针，约占完成新冠疫苗接种人群的17.1%。（参与记者：张家伟）

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