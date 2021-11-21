新华社芝加哥11月19日电（记者徐静）中国驻芝加哥总领事赵建18日就中国留学生郑少雄遭遇持枪抢劫遇害事件同芝加哥大学校长保罗·阿利维萨托斯通电话，督促美有关方面尽快查清案情，主持公道，创造安全友善的学习环境。

赵建说，郑少雄遇害让一位品学兼优的芝加哥大学学生失去宝贵生命，一个幸福的中国家庭遭受无尽的伤痛。“广大中国留学生的健康和安全是他们国内亲人的最大牵挂，也一直是中国政府和中国使领馆最为重视和关心的事项。”

赵建指出，广大中国留学生是中美人文交流的积极参与者和贡献者，是中美友好的宝贵财富。“中方强烈希望和要求美有关方面采取切实有力措施，维护好包括中国学生在内所有在美中国公民的安全，使他们免受恶性暴力犯罪行径的侵害，免受各种歧视以及仇亚反华行为的侵害，为中美人文交流和各领域务实合作创造有利条件。”

阿利维萨托斯表示，芝加哥大学高度重视维护包括广大中国学生在内的全体师生安全，对这一恶性案件给郑少雄家人和广大中国留学生带来的巨大伤痛感同身受。有效应对暴力犯罪问题、维护校园和社区安全是当前校方关心的头等大事。

阿利维萨托斯说，芝加哥大学将继续为受害者家人提供必要支持帮助，并将同芝加哥市和伊利诺伊州州政府以及当地警方保持密切沟通协调，制定切实有效的公共安全战略，采取有力措施，维护和提升校园和广大师生安全。

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