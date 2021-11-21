新华社马尼拉11月20日电通讯：菲律宾“潜水之都”期待旅游业复苏

新华社记者刘锴 闫洁

在菲律宾吕宋岛西南部八打雁省，小城马比尼因海水清澈、水下物种丰富，成为不少潜水爱好者眼中的小众私藏目的地，这里也被称为菲律宾的“潜水之都”。

然而这座人口不足7万的小城，因受新冠疫情持续影响，旅游业遭重大打击，过去一年多游客难觅踪影。

日前，新华社记者来到马比尼，遇到了一家潜水度假村的经营者伊卡·莫雷诺。莫雷诺说，他2019年下半年接手了这家潜水度假村，但没多久就遭遇疫情。疫情导致度假村40多间客房全部空置，他因此不得不裁减员工，缩减不必要支出，才勉强维持下来。

而对马比尼旅游部门主管弗洛里安德·布埃诺来说，疫情期间最让他焦虑的就是如何保障当地旅游业不会全面垮掉。

旅游业是马比尼的经济支柱之一，占当地经济比重约三成，仅各类潜水店就有100多家，为当地提供数以千计的就业岗位。疫情前，这座小城每年接待游客超过50万人，其中近三成来自国外，韩国、中国和日本是最大客源地。

在经历多轮疫情和封城之后，随着越来越多的民众接种新冠疫苗，菲律宾疫情正持续好转，每日新增病例数呈阶梯式下降趋势。布埃诺似乎也看到了旅游业复苏的迹象。

本月中旬，马比尼旅游部门通过社交媒体、传统媒体和旅行社等多种渠道，在菲律宾全国发起公关宣传，希望吸引游客回归。当地80多家潜水店也陆续开门迎客。

在莫雷诺的度假村里，游客们又开始在水中嬉戏，潜水等一些水上项目也要提前预约才有空位。莫雷诺说，依照政府防疫要求，他们目前只接待完全接种疫苗的游客，同时还要遵守50%的接待能力最高上限。

布埃诺说，当地大多数旅游从业者已接种完疫苗。现阶段主要还是依靠菲律宾国内游客，希望随着疫情逐步好转，更多外国游客能回到这座“潜水之都”。

本月19日，菲律宾政府宣布将重启国际旅游，允许来自低风险地区且接种完疫苗的游客入境，入境后无需强制隔离。

在菲律宾旅游部发布的宣传广告里，这个有7000多座岛屿的“千岛之国”今后将主打潜水、冲浪、野外徒步等户外运动，以适应疫情后的旅游“新常态”。

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