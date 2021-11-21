本报雅加达11月20日电 （记者徐伟）11月18日，中国驻印尼大使馆和新疆维吾尔自治区政府联合举办“新疆是个好地方”视频交流会。印尼政府、政党、地方、智库、高校等各界代表参加。

中国驻印尼大使肖千介绍，过去几十年，新疆经济社会发展取得巨大成就，民族宗教文化事业繁荣发展，同时也深受分裂主义、极端主义、暴恐活动之害。新疆依法果断采取严密防范和严厉打击措施，最大限度保障广大人民群众的基本人权免受恐怖主义和极端主义的侵害。涉疆问题本质是反分裂、反暴恐、去极端化问题，根本不是人权、民族、宗教问题。少数西方国家精心炮制涉疆谎言，目的是误导国际社会、遏制中国发展。中国与印尼同为发展中国家，都有被西方殖民掠夺的历史遭遇。双方应在反恐、反分裂问题上相互坚定支持，在国际地区事务中密切协调配合，共同捍卫国家主权安全和发展中国家的共同利益。

新疆维吾尔自治区人大常委会副主任托乎提·亚克夫表示，新疆地处中国西北边陲，历来是多民族聚居、多文化交汇、多宗教并存的地区。中共十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，新疆维吾尔自治区将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，推动新疆经济社会发展和民生改善，取得了前所未有的成就，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。许多印尼人士访问新疆后公开表示，看到自治区政府尽最大努力维护稳定，促进各民族生活安康，关于中国新疆维吾尔族和其他少数民族的穆斯林遭受迫害的新闻并不属实。这些理性声音、正义力量令人钦佩，充分说明了国际社会的人心向背。

印尼地方代表理事会副主席纳加穆丁说，他曾经听过一首歌，名叫《新疆是个好地方》，讲述新疆风景美丽，各族人民和谐相处。“今天，新疆已成为中国西部大开发和‘一带一路’倡议下丝绸之路经济带的核心区域，创新和发展令人瞩目。新疆维吾尔自治区的发展成就让我印象深刻，印尼应该向中国学习。”他说，新疆人民走出了一条法治、团结、稳定、文化繁荣、共同富裕的高质量发展道路。

印尼伊斯兰教士联合会总主席赛义德说：“不管在新疆还是中国其他地区，我们都没有看到对宗教活动的禁令。这符合中国宪法关于人民宗教信仰自由的规定。我们去过中国的一些宗教场所，看到中国政府采取多种措施帮助解决实际困难，对一些有历史的清真寺进行维护。”

新疆维吾尔自治区教培中心毕业学员、宗教界人士、妇女、文化传承工作者等基层群众代表通过现场连线，从个人视角讲述了新疆人民的美好生活。来自印尼的媒体、智库、高校等各界参会嘉宾在同新疆维吾尔自治区政府参会代表交流后表示，本次交流会加深了他们对新疆的了解，希望进一步加强交流，促进两国友好。

《 人民日报 》（ 2021年11月21日 03 版）

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