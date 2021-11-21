邓锡军

今年是中国—东盟建立对话关系30周年。30年来，中国和东盟拥抱时代机遇，聚焦共同发展，走出一条团结奋进、合作共赢之路。党的十八大以来，中国—东盟关系实现了跨越式发展。新冠肺炎疫情发生后，双方领导人密切沟通、相互支持，推动中国和东盟友好合作进一步巩固深化。

目前，中国和东盟互为最大规模的贸易伙伴、最具活力的合作伙伴、最富内涵的战略伙伴，为11国20多亿人民带来了巨大利益，为地区乃至世界和平稳定和发展繁荣作出了重要贡献。中国—东盟关系已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的样板，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

30年来，中国和东盟始终珍视本地区和平稳定局面，坚定奉行睦邻友好政策，妥善管控处理分歧与争议，共同应对各类传统与非传统安全威胁，共同致力于维护本地区和平稳定，树立了国家间和谐共处、共同发展的典范。

30年来，中国和东盟始终把发展经济、改善民生作为最紧迫、最重要的任务。双方秉持开放合作理念，积极加强经贸和务实合作，对接共建“一带一路”倡议和东盟发展规划，形成融合联动发展格局。双方贸易规模扩大85倍，相互累计投资超过3100亿美元。双方共同推动《区域全面经济伙伴关系协定》成功签署并将于明年如期生效，形成全球最大自贸区。

30年来，中国和东盟始终致力于促进民心相通，弘扬亚洲价值。双方相互尊重各自选择的发展道路和国家治理模式，互不干涉内政。坚持互利共赢，照顾彼此关切。在危机与灾难面前，互施援手、共渡难关。共同的文化精神成为拉紧中国—东盟关系的无形纽带。

30年来，中国和东盟国家政府始终致力于让双方合作惠及人民，不断增强人民之间的理解和友谊，为双方关系发展提供不竭动力。双方大力推动社会人文领域交流合作，共同打造了中国—东盟教育交流周、中国—东盟中心、文化论坛、减贫发展论坛、菁英奖学金等一系列交流合作平台和项目。

即将召开的中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会，是一次具有里程碑意义的会议，将为双边关系进一步发展擘画蓝图、指明方向。相信中国和东盟国家将以此次峰会为契机，以建立对话关系30周年为新起点，共同战胜疫情挑战、推动经济复苏，开启中国—东盟自贸区3.0版建设，打造数字经济、互联互通、智慧城市、灾害应急、可持续发展等领域合作新亮点，共同维护好本地区和平稳定与繁荣，促进地区经济一体化，共同践行真正的多边主义和开放的区域主义，书写中国—东盟命运共同体建设新篇章。

（作者为中国驻东盟大使）

《 人民日报 》（ 2021年11月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)