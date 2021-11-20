综合消息：为推动共建“一带一路”高质量发展更好造福世界擘画蓝图

——多国人士高度评价习近平主席在第三次“一带一路”建设座谈会上的重要讲话

新华社北京11月20日电 综合新华社驻外记者报道：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平19日在北京出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话。多国人士和我海外项目人员表示，“一带一路”倡议提出8年来取得实实在在成果，习近平主席的重要讲话为继续推动共建“一带一路”高质量发展擘画蓝图、指明方向，期待共建“一带一路”不断取得新成效，更好造福各国人民。

塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨表示，习近平主席在讲话中总结了共建“一带一路”8年来的丰硕成果。共建“一带一路”的实践证明，它是适应每个参与国家发展需求的重大倡议。8年来，“一带一路”已让参与其中的各国受益。未来，共建“一带一路”的合作领域有望继续扩大，绿色低碳发展等将成为新的合作增长点。

斯里兰卡科伦坡港口城项目公司公共关系负责人卡萨帕·塞纳拉特说，习近平主席在讲话中指出，通过共建“一带一路”，探索了促进共同发展的新路子，实现了同共建国家互利共赢。港口城项目促进了斯里兰卡城市基础设施建设的“硬联通”，更促进了两国人民友谊的“心联通”。

老挝政府总理顾问、国家工商会副会长瓦莉说，作为共建“一带一路”项目，老中铁路让老挝有望从中南半岛内陆“陆锁国”成为区域枢纽国，不仅将使老挝经济实现跨越式增长，区域开放水平也将获得提高。

国家电网巴西控股公司高级顾问、巴西知名电力专家保罗·埃斯美拉尔多认为，他所参与的美丽山水电站项目不仅是中国企业为巴西修建输电线路的项目，更是两国合作共建“一带一路”的标志性工程，是构建人类命运共同体的生动实践。项目为巴西打造了一条先进、高效和可靠的“电力高速公路”，使2200万人口受益。

乌兹别克斯坦科学院植物研究所所长科密里永·托杰巴耶夫表示，“一带一路”倡议为中亚地区加快基础设施建设、提升科学研究水平创造了历史性契机。他举例说，乌兹别克斯坦和中国的科学家在“一带一路”倡议下成立研究基金，专门用于研究葱属植物，为保护生物多样性的更广泛合作打下重要基础。

巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里说，习近平主席在讲话中提出以高标准、可持续、惠民生为目标，推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效，这对世界具有重要意义。8年来，参与共建的国家通过合作实现共赢，并收获了可持续的成果。中巴经济走廊建设项目的实施帮助巴基斯坦弥补了电力短缺，提振了工业发展水平，创造了大量就业机会。

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米说，习近平主席在讲话中指出要稳妥开展健康、绿色、数字、创新等新领域合作，这将为沿线国家创造新的合作点。“一带一路”倡议为沿线国家带来了实实在在的收益，为这些国家基础设施建设和现代化发展作出了重要贡献。

尼日利亚阿布贾大学政治学教授谢里夫·加利表示，共建“一带一路”已发展成为当今世界深受欢迎的国际合作平台，多年来持续支持非洲国家改善交通、电力、港口等基础设施。中国企业在尼日利亚承建的多个铁路和公路项目，为缓解当地交通压力、促进货物运输、打通经济走廊发挥了重要作用。尼日利亚未来可与中国实现更高水平的“一带一路”合作，扩大在绿色能源以及信息科技方面的合作。

智利圣地亚哥大学学者、亚洲问题专家康斯坦萨·霍尔克拉认为，习近平主席提出要稳妥开展健康、绿色、数字、创新等新领域合作非常重要，参与共建“一带一路”的很多国家是发展中国家，受到疫情严重影响，推动疫苗、药品研发等医疗健康领域的合作有助于合作抗击疫情。

印尼中国高速铁路有限公司执行董事张超说，以高标准、可持续、惠民生为目标，推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效，既是明确方向又是使命要求。雅万高铁作为“一带一路”倡议的标志性项目，其建设不断取得进展，必将进一步促进两国的合作共赢和民心相通。（参与记者：蒋超、石中玉、章建华、李碧念、郭骏、尹南、张笑然、唐璐、蔡国栋、陈威华、赵焱、汪奥娜）

(责编：胡永秋、杨光宇)