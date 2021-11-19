新华社北京11月18日电（记者季嘉东、马邦杰）正在位于延庆的中国国家雪橇集训队驻地考察的国际雪橇联合会（FIL）主席埃纳斯·弗格力斯18日高度评价了中国为冰雪运动发展所做的努力，表示FIL未来愿意继续与中国深入合作。

这是弗格力斯就任FIL主席后第一次来中国考察访问。他表示，中国提出的带动三亿人参与冰雪运动的目标让他印象深刻。他同时认为，经过不懈努力，中国雪橇队已经建立起优秀的团队，拥有全世界最好的教练之一，是一支具有竞争力的队伍。

运动员在雪橇国际训练周活动中。段学锋 摄

国家体育总局冬季运动管理中心主任倪会忠表示，近些年在FIL的帮助下，中国年轻的雪橇运动员无论在竞技水平还是对该项目的认知方面都取得了长足进步，他们已经准备好在北京冬奥会上将这项新兴的运动展现给大众。

倪会忠透露，冬季运动管理中心将在近期发布有关大众冰雪运动的最新统计数据，有更多人参与冰雪运动是北京冬奥会最丰厚的遗产。他举例说：“今年2月，有一个高中生在这里观摩了中国国家雪橇队的训练，他告诉家长希望自己有机会能够练雪橇……仅仅是看了一次雪橇的滑行，他就有了希望去从事这项运动的热情。”

运动员在雪橇国际训练周活动中。段学锋 摄

国际雪橇联合会雪橇世界杯即将在延庆赛区的国家雪车雪橇中心举办，这将是中国首次举办雪橇项目世界杯级别赛事，也是运动员争取北京冬奥会参赛资格的一站重要积分赛。FIL秘书长德怀特·贝尔对于即将举行的比赛充满期待。他说这是自己继2015年后第二次来到延庆，六年时间里，延庆赛区的赛道和场馆建设让人惊叹，其他方面的基础设施建设也进步巨大。他和弗格力斯都表达了对雪橇世界杯和北京冬奥会成功举办的信心，并祝福中国运动员在比赛中取得好成绩。

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