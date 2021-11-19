人民网北京11月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正将于11月22日同土库曼斯坦副总理谢·别尔德穆哈梅多夫以视频方式举行中土合作委员会第五次会议。

总台央视记者：今天，中方发布了习近平主席将出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会的消息，能否介绍中方对此次会议有何期待？

赵立坚：东盟是中国的近邻和重要合作伙伴。自1991年建立对话关系以来，双方已互为最大规模的贸易伙伴、最具活力的合作伙伴、最富内涵的战略伙伴。在建立对话关系30周年之际，双方决定专门举办此次纪念峰会，再次体现了对彼此关系的高度重视。

习近平主席将同东盟国家领导人一道，共同总结中国东盟关系30年发展成就和经验，擘画未来发展蓝图，为双方关系引领航向。中方期待同东盟各国一道，继续携手合作，推动双方关系提质升级，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，促进地区和平与繁荣。

香港电台记者：美国总统拜登确认正考虑外交抵制明年举行的北京冬奥会。中方对此有何回应？

赵立坚：我要强调的是，新疆事务纯属中国内政，绝不容许任何外部势力以任何名义、任何方式干涉。美方抹黑新疆存在“种族灭绝”、“强迫劳动”，对中国人民来说，这简直就是笑话。美方还就其他人权问题对中国进行指责，更是不符合事实，完全站不住脚。

我愿重申，北京2022年冬奥会和冬残奥会是世界各国冬奥运动员的舞台，他们才是真正的主角。将体育运动政治化有违奥林匹克精神，损害的是各国运动员的利益。中方坚信，在奥林匹克精神的指引下，在各方共同努力下，我们一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，共同推动国际体育事业的健康发展。

新华社记者：据报道，18日，俄罗斯总统普京在俄外交部部务会扩大会议上对中俄关系给予高度评价，强调俄中全面战略协作伙伴关系堪称21世纪国家间高效协作的典范。尽管并非所有国家都乐见俄中关系顺利发展，俄方仍将继续同中方在政治、经济等领域加强合作，深化国际协作，共同应对上述离间分化企图。中方对此有何评论？

赵立坚：普京总统就中俄关系作出积极表态，再次体现了俄方特别是普京总统本人对发展对华关系的高度重视，也再次彰显了两国互为外交优先方向，中方对此高度评价。

在今年6月两国元首共同发表的关于《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年的联合声明中，双方明确重申，俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯。中俄关系不论过去、现在还是将来，都将建立在平等相待、高度互信、维护彼此核心利益的原则基础之上。

我想强调指出，中俄是搬不走的邻居，也是拆不散、压不垮的真伙伴，两国发展高水平战略协作伙伴关系是基于各自国情作出的长远战略选择。我们不谋求党同伐异的“小圈子”，更不吃离间分化那一套。双方将继续恪守“四个相互坚定支持”共识，沿着两国元首擘画的大方向笃定前行，不断丰富和拓展新时代中俄关系的战略内涵，携手构建超越意识形态和历史文化差异的新型大国关系，推动构建人类命运共同体。

《澳门月刊》记者：据报道，针对日本东京电力公司发布福岛核污染水排海计划的放射性影响评估报告，韩国原子能安全委员会近日对此表示遗憾，认为该报告对排海计划的不可避免性没有进行充分说明，并表示已携手韩原子能安全技术院对该报告的恰当性进一步研究。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。福岛核污染水排海是真的不可避免，还是日方为了一己私利而一意孤行？如果核污染水真的无害，为什么不向日本国内湖泊排放？请日方回答。

事实上，自今年4月日本政府单方面作出将福岛核污染水向海洋排放决定后，环太平洋各国以及日本国内民众的质疑和反对一直没有停歇。但日方始终没有对核污染水排海决定的合理性、必要性、科学性和安全性给出令人信服的解释。在作出排海决定7个月后，日方才出台放射性影响报告，更加说明当时决策不科学、不严谨。7个月来，日方始终对国际社会的正当关切和诉求置若罔闻。国际社会看到的，是负责福岛核污染水处置的日本企业多次篡改数据、隐瞒真相、管理混乱，是日本媒体屡屡爆出的福岛核电站厂区发生放射性泄漏的丑闻，以及日本政府的监管不到位。

我要重申，福岛核污染水处置绝不是日本一家的私事，必须慎之又慎、严格监督。日方应认真回应国际社会、周边国家以及本国民众的呼声，撤销错误决定，履行应尽的国际义务。日本不要让已然造成巨大损害的核泄漏“黑天鹅”演变成奔腾而来的核污染“灰犀牛”。

凤凰卫视记者：立陶宛政府批准台湾当局设立所谓“驻立陶宛台湾代表处”。我们看到发言人昨晚已经发表谈话，表示强烈抗议。中方会采取哪些措施进行应对？

赵立坚：立陶宛政府不顾中方强烈反对和多次劝阻，批准台湾当局设立所谓“驻立陶宛台湾代表处”。此举在世界上制造“一中一台”，公然违背一个中国原则，背弃立方在两国建交公报中的政治承诺，损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政，性质极为恶劣。中国政府表示强烈抗议和坚决反对，将采取一切必要措施，捍卫国家主权和领土完整。由此产生的一切后果由立方负责。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。我们要求立方立即纠正错误决定。我们也正告台湾当局，妄图挟洋谋“独”是打错了算盘，注定逃脱不了失败的下场。

至于中方将采取何种必要措施，大家可以拭目以待。立方咎由自取，必将自食其果。

澳亚卫视记者：11月18日，中印边境事务磋商和协调工作机制举行第23次会议。发言人能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：11月18日，外交部边界与海洋事务司司长洪亮同印度外交部东亚司辅秘史耐恩以视频方式共同主持中印边境事务磋商和协调工作机制第23次会议。两国外交、国防、移民等部门代表参加。

双方表示按照两国外长杜尚别会晤共识精神，继续努力推动边境局势进一步缓和，争取尽快从应急处置向常态化管控转变。双方就近期中印边境地区局势坦诚深入交换了意见，同意巩固既有脱离接触成果，严格遵守双方签署的协议协定和达成的有关共识，避免现地局势出现反复。双方同意保持外交和军事渠道对话沟通，积极筹备第14轮军长级会谈，为解决中印边界西段剩余问题作出努力。

印度报业托拉斯记者：关于昨天的会议，中印双方是否就下一轮军长级谈判达成共识？

赵立坚：我刚才已经介绍了有关的情况，没有更多的信息向你提供。

香港中评社记者：据报道，昨天，两只旅法大熊猫双胞胎幼崽命名仪式在法国博瓦勒举行。发言人能否介绍更多情况？

赵立坚：今年8月，旅法中国大熊猫“欢欢”顺利诞下一对熊猫双胞胎。11月18日，这两只熊猫幼崽命名仪式在法国博瓦勒动物园举行。中国奥运跳水冠军张家齐、法国足球运动员姆巴佩共同揭晓命名。中国驻法国使馆、法国外交部官员等1000多人出席。

这两只熊猫，一只被命名为“欢黎黎”。“欢”取自熊猫妈妈“欢欢”，“黎黎”意指“巴黎”；“圆嘟嘟”是另一只熊猫的名字。“圆”取自熊猫爸爸“圆仔”，“嘟嘟”意指“成都”。它们两个一个随爸爸姓，一个随妈妈姓。它们的命名寄托着两国人民对发展中法友谊的祝愿和期许。相信中法将继续共同引领全球生物多样性保护事业，为构建地球生命共同体作出更大贡献。

北京2022年冬奥会吉祥物之一的“冰墩墩”，也是一只稚态可掬的大熊猫。我们祝愿“欢黎黎”“圆嘟嘟”茁壮成长、快乐成长，期待它们为2024年巴黎夏季奥运会带来更多欢乐和好运！

《北京日报》记者：昨天，“联大第2758号决议的重大意义”专题国际研讨会举行。发言人能否进一步介绍情况？

赵立坚：在此次研讨会上，中外专家一致认为，联大第2758号决议确认了中华人民共和国政府是在国际上代表包括台湾在内的全中国的唯一合法政府，一个中国原则是第2758号决议确认的国际关系基本准则，国际社会广泛认同，不容挑战。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。这不仅具有充分的事实和法理依据，也为《开罗宣言》《波茨坦公告》等一系列法律文件所确认。联大第2758号决议解决了由谁代表全中国的问题，即中华人民共和国政府是在联合国代表包括台湾在内的全中国的唯一合法政府。该决议不仅明确“恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表”，还要求将当时妄称代表包括台湾在内全中国的“蒋介石的代表”立即从“它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。

从联大第2758号决议通过的历史过程看，台湾当局所谓在国际上的代表权早已被彻底否认。美国等极个别国家企图搞所谓中国和台湾当局在联合国“双重代表权”、制造“两个中国”的提案，都以失败告终。

当前，美国和台湾当局恶意曲解联大第2758号决议，散布所谓台湾在联合国代表权问题的谬论，有意挑起一个国际社会早已彻底解决的问题。这种行径毫无法律依据，也违背国际共识。台湾是中国一部分、两岸同属一个中国的历史和法理事实，是任何人任何势力都无法改变的。在世界上180个国家承认和支持一个中国原则的大局面前，在中国必将统一的大势面前，个别势力的政治操弄和险恶图谋必将再次遭到可耻失败。

亚洲新闻台记者：在即将召开的中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中国对有关南海问题的讨论和“南海行为准则”磋商有何期待？第二个问题，近期，有报道显示，消息人士称，中国使节游说东盟国家允许缅甸军事长官参加下周的峰会，但遭东盟国家反对。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你的第一个问题，我刚才已经介绍了中方对中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会的期待。关于你的具体问题，中国和东盟保持着外交沟通，目前南海局势总体上也是平静的。

关于你的第二个问题，外交部亚洲事务特使孙国祥近日访问缅甸等东盟国家。缅甸是东盟大家庭重要成员。中方积极支持缅甸同东盟合作落实东盟涉缅“五点共识”。今年是中国—东盟建立对话关系30周年。双方期待以举办此次纪念峰会为契机，共同推动双方关系取得更大的发展。

总台国广记者：11月17日，国际原子能机构总干事格罗西发布两份伊朗核问题报告，介绍伊朗履行全面协议核义务以及机构对伊核活动实施保障监督的最新情况，并表示其将应邀访伊。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报告。中方希望国际原子能机构和伊朗在相互尊重的基础上，通过对话协商妥善解决监督核查相关分歧。我们也呼吁有关各方均能为此发挥建设性作用。

中方始终认为，维护和执行好伊核全面协议是解决伊核问题的唯一有效途径。各方应加大外交努力，采取实际行动，推动全面协议恢复履约谈判顺利重启并取得积极成果。我们也希望有关各方从大局出发，保持理性克制，避免干扰推进伊核谈判的外交努力。

彭博社记者：据《南华早报》报道，从12月的第一周起，从香港入境内地无需隔离。外交部能否证实？是否有关于跨境旅行的新消息？

赵立坚：我不掌握你提到的有关情况。我可以回去向我的同事进行了解，之后可以向你反馈。

共同社记者：缅甸的哪位官员将应中方邀请出席中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会？

赵立坚：你这个问题问的很好。中缅双方正在保持沟通，如果有消息会及时发布。

(责编：刘洁妍、常红)