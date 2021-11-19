新华社华盛顿11月18日电 通讯：体验中国，了解中国——美国律师约翰·格罗博斯基见证中国巨变

新华社记者杨士龙 胡友松

1991年，在上海的全职美国律师寥寥无几，约翰·格罗博斯基是其中之一。在过去几十年里，中国客户和业界更熟悉他的中文名字——顾树基。

这个由英文姓氏谐音而来的名字给他带来了不少有趣的误会。“在中国时我参加过很多谈判，每当我自报家门‘顾树基’，在场的中国人大多会诧异地看着我，”日前接受新华社记者采访时，顾树基回忆起往事，不禁笑出声来，大家都很纳闷为何他自称“顾书记”。

顾树基是首批赴华留学的美国研究生之一。1979年2月的一天，天寒地冻，顾树基一行人抵达北京。此后，顾树基在北京大学考古专业进修了三个学期。

“那时候北京物资依然有些匮乏，特别是在冬天。天一黑，大部分商店就要闭店关灯了。”顾树基回忆道。

顾树基选修了七门考古专业课。他说，教授们博古通今，对他也很照顾。在北大的最后一个学期，他参加了新疆西北部克孜尔一个洞穴遗址的发掘项目，“那是一次美妙的经历”。

1980年秋天，顾树基回到芝加哥大学，打算完成博士学位后，成为中国文化史和考古学教授。不过，了解到美国公司进入中国市场的需求在不断增加后，他意识到会中文、懂中国法律的外国律师是稀缺人才。顾树基于是改读法律学位。1991年，他入职贝克·麦坚时律师事务所上海代表处，此后在中国一直生活到2018年。

顾树基曾任两家律所的合伙人，以及上海美国商会的副会长和秘书。他见证了中国在经济社会发展过程中对外国投资者敞开大门的历史，也见证了中国相关商业法律的全面变革。“中国法律体系的变化成功地为吸引外商投资构建了一个法律框架，让外国投资者可以安心在中国进行更多的投资。”

上海和中国其他城市创纪录的发展速度令顾树基叹为观止。1991年刚开始在上海工作时，他注意到外滩很多老建筑已经部分或完全空置，亟需修缮。后来浦东新区成为上海的金融和服务业中心，成了这个城市摩天大楼、大型制造业公司、高科技企业的聚集地，也成为中国改革开放政策的一个象征。“上海的发展速度惊人，”顾树基说，“高耸入云的写字楼、酒店和公寓如雨后春笋般拔地而起。”

回首过去，顾树基说，在中国求学的经历是他人生中一个重要转折点。“我因此成年后的大部分时间都在中国度过，我也因为那段时间和经历有了很大变化。”他感叹道。

谈到美中关系，顾树基坚信两国有必要进行建设性的沟通合作。他说，全世界有很多难题都需要这两个大国的合作，比如气候变化、经济发展等。他还表示，扩大教育和民间交流也可以在促进两国关系方面发挥重要作用。

目前，顾树基正在马里兰大学攻读中国政治和政府相关课程。他说，很多美国学者对中国的研究有种“局外人”视角，这与他本人长时间在中国生活、与中国各阶层人士直接接触的亲身观察有相当大的差别。他真心希望，未来能有更多美国人有机会去中国，在那里生活一段时间，亲身体验中国，了解中国。

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