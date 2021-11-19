人民网约翰内斯堡11月18日电（记者闫韫明、张梦颖）18日，由中国非洲研究院安全研究室和国家重点研发计划“面向可持续发展目标进展评估的夜间灯光遥感关键技术及应用示范”项目组共同主办的“人文交流促进中非命运共同体建设国际会议”以线下线上方式举行。会议主会场设在中国非洲研究院。

此次会议是第六届中非民间论坛的平行分论坛，来自非洲驻华大使馆和中国非洲研究院、北京外国语大学、武汉大学、中国地质大学（武汉）等的30余位驻华使节、专家学者和非洲留学生代表参加了此次会议。

中国非洲研究院副院长王晓明在致辞中表示，随着中国国际影响力的不断提升，人文交流必然成为助推中非关系的加速器，希望与会专家学者能够碰撞出思想火花，为促进中非人民心灵相通和文明互鉴建言献策。

会议第一阶段的主题是“后疫情时代中非合作发展的机遇与挑战”。索马里驻华大使阿瓦莱·阿里·库拉内表示，中非之间要在中非合作论坛机制框架下更好促进中非青年双向交流、深化教育合作、夯实中非命运共同体。中国非洲研究院《中国非洲学刊》常务副主编吴传华指出，中非之间应加强安全合作，为中非共建“一带一路”保驾护航。中国非洲研究院安全研究室副研究员王洪一表示，中非之间在安全领域已形成牢固的互信基础，未来中非安全合作前景可期。中国非洲研究院安全研究室副研究员袁武表示，中国应加强同非洲国家在安全领域的经验交流。

会议第二阶段的主题是“中非人文交流助推中非共建‘一带一路’的意义”。中国非洲研究院民族宗教研究室主任李文刚表示，新时代中非之间要紧抓机遇，拓宽平台、重视教育和人际交往，更好促进中非文化交流不断发展。北京外国语大学亚非学院青年教师李春光表示，创新语言开发、加强智库高校间合作和规划。中国非洲研究院安全研究室助理研究员刘林智表示，中非在推动人文交流领域已取得累累硕果，中非人文交流的不断深化必将成为中非关系持续前行、携手共建中非命运共同体的重要助力。

会议第三阶段的主题是“青年推动中非人文交流的责任担当与时代使命”。中国非洲研究院《西亚非洲》编辑部主任詹世明表示，有理想、有追求、有奉献精神的青年要充分发挥自身优势，为推动中非人文交流和构建新时代中非命运共同体作出应有贡献。中国非洲研究院安全研究室副主任邓延庭表示，未来中非青年应在文化价值观互鉴、议题塑造等方面加强合作，推动青年交流提质增效。中国地质大学（武汉）塞拉利昂籍博士留学生玛莉亚·黛安表示，中非青年要从老一辈手中接过中非合作的接力棒，承担起传承中非友谊的责任。中国非洲研究院安全研究室助理研究员张梦颖表示，中非青年要秉持胸怀天下、兼容并包和传统友谊的精神，为助力中非友好事业永葆青春活力而奋斗。

中国非洲研究院副院长周云帆在会议闭幕致辞中总结道，人文交流促进中非命运共同体建设任重而道远。中非长期友好，命运休戚与共。从医疗援助到参与维和，再到减贫扶贫，中国多年来始终与非洲国家携手前行，用实际行动证明，中国不仅是非洲经济发展的合作者，也是帮助非洲国家推动社会全面进步的同路人。在构建更加紧密的中非命运共同体的道路上，中非之间要秉持相互学习、相互理解、相互包容的态度，戮力同心、结伴前行，建设中非关系更加美好的明天！

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