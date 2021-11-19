新华社万象11月19日电（记者章建华）中国援助老挝新一批新冠疫苗17日运抵万象机场。老挝政府总理潘坎在交接仪式上说，老方将确保在老中国公民和华侨华人防疫需求。

潘坎说，中方对老抗疫援助充分体现了守望相助的命运共同体精神。中方对老援助疫苗不仅有力保障老方实现今年全国50%、明年80%人口接种疫苗的目标，也为老挝下一步开放人员入境、恢复经贸往来、推动经济复苏打下坚实基础。老挝党和政府将永远铭记中国党、政府和人民的无私援助，并将同样本着命运共同体精神，一如既往确保在老中国公民和华侨华人的防疫需求。

向老方移交疫苗的中国驻老挝大使姜再冬表示，老挝疫情还在蔓延，周边国家疫情也在发展，老方防扩散、防输入形势依然严峻。与此同时，老挝邻国陆续放宽或取消限制性措施，老挝政府也决定调整人员跨区域流动和社会经济活动的部分限制。希望有关调整是有序的，可能带来的风险是可控的。希望并相信老方将把中老命运共同体精神体现到对在老中国公民和华侨华人的关心关爱中。

(责编：高歌、燕勐)