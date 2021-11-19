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中匈签署关于绿色、数字合作两个谅解备忘录

2021年11月19日16:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布达佩斯11月19日电 （记者于洋）11月18日，商务部部长王文涛和匈牙利创新与技术部部长拉兹洛·鲍尔科维奇共同签署《关于加强绿色发展领域投资合作的谅解备忘录》《关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》。该备忘录的签署，将加强中匈在绿色发展、数字经济领域的投资合作，进一步深化双边经贸关系。

当前，中匈绿色、数字合作如火如荼，成果丰硕，有效助力国内国际双循环，服务国家“绿色丝路”“数字丝路”等战略规划，为两个谅解备忘录提供了坚实依托和有力支撑。

近年以来，中匈两国在绿色合作和数字合作方面成果丰硕。中东欧地区最大的太阳能发电厂—中机考波什堡100兆瓦太阳能电站已并网发电，中国新能源品牌在欧洲投资兴建的第一座电动车工厂—比亚迪电动大巴及卡车工厂在匈运营顺利，在欧洲纯电动客车市场占有率超过20%，新能源汽车锂电池项目投资异军突起，在匈形成产业集聚效应。

在数字合作方面，中匈跨境电商“双区联动”成绩亮眼，2021年前三季度中国对匈出口增加近7个百分点，华为、中兴等企业深度参与匈牙利5G网络建设、欧洲首个5G智慧铁路港等重量级项目，成为中欧数字合作的典范。

(责编：苏缨翔、常红)

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