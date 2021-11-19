人民网约翰内斯堡11月19日电 （记者王磊、韦冬泽）南非新型冠状病毒疾病协会日前表示，通过接种疫苗将有效降低南非第四波疫情的确诊病例死亡率和住院率。

自2020年南非出现首例新冠肺炎确诊病例以来，迄今已经历了三波疫情。2021年6月10日，由于出现连续多日新增新冠肺炎确诊病例超过9000例，南非国家传染病研究所（NICD）正式宣布南非进入第三波疫情。目前，专家预测第四波疫情将从2021年12月开始。

南非已历经三波疫情 政府快速应对降低影响

由于引发第三波疫情的是毒性和传播性都更强的德尔塔变异毒株，带来的影响也比第一波和第二波更加严重。但有了之前的应对经验，南非政府的应对更加迅速和有效。拉马福萨于6月15日就宣布提高全国封锁等级至三级，并呼吁人们尽快接种疫苗，尤其是60岁以上人群。7月11日，拉马福萨宣布将四级封锁延长14天至7月25日。

全国封锁对于控制疫情传播发挥了重要作用。除此之外，研究结果显示大范围推广疫苗接种对于降低疫情影响也至关重要。卫生部长法赫拉曾表示，如果在第四波疫情到来前完成50岁以上人群70%的接种率，医院面临的压力将大大小于之前几波。

尽管南非政府在疫情防控方面做出了不懈努力，但新冠疫情给本国经济的打击依然是沉重的。南非统计局2021年初的数据显示，由于经济缩水的同时人口数量稳步上升，南非2021年初的人均GDP大幅下降至2005年水平。金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗索乌表示，2020年下半年逐步放松封锁政策帮助后两个季度的经济逐渐复苏，但经济完全从新冠疫情影响中恢复过来可能需要3年。

新冠疫情下南非经济仍稳步恢复 2021年预计增长5.1%

2021年11月11日，南非财政部长埃诺赫·戈东瓜纳在立法首都开普敦发表中期预算政策声明时说，去年南非经济萎缩6.4%，今年上半年复苏状况好于预期，预计今年经济将增长5.1%。

戈东瓜纳说，上半年复苏表现超预期受益于新冠疫情限制措施放宽、低利率、强劲国际需求和大宗商品价格升高等因素，而新冠疫苗接种率提升有助于减少未来疫情对经济活动的干扰。不过，由于电力供应不足等结构性弱点，预计未来三年年均经济增速将回落至1.7%。

戈东瓜纳表示，为实现长期经济增长，加速以提升竞争力、改善生产力、增加投资和就业为目标的经济改革至关重要，尤其需要确保能源稳定供应。同时，需要通过改革促进出口增长、推动旅游业发展、吸引高技术人才，以及提升物流基础设施效率。

第四波疫情即将到来 疫苗接种率仍需提高

南非的第四波疫情预计将发生在2021年12月和2022年1月。专家表示，需要让更多的人接种疫苗，尤其是那些犹豫不决的人。南非政府11月1日推出了一项接种激励措施，向所有60岁及以上接种疫苗的成年人发放价值100兰特的代金券，这些代金券可以在当地任何Checkers、Usave或Shoprite商店消费。而从11月18日开始，所有50岁以上接种第一针疫苗的人也可以获得代金券。

目前，南非启动新冠疫苗接种计划已经六个月，迄今为止超过2310万人（包括青少年）至少接受了一剂疫苗，近1300万人完成了两针接种。

专家预测，第四波疫情的严重程度很大程度上取决于南非是否实现了疫苗接种目标。开普顿大学公共卫生名誉教授迈尔斯认为，只要进一步提高疫苗接种覆盖率，第四波疫情就不会像第三波那么糟糕。“未来两个月的首要任务应该是大幅提高50岁以上人群的疫苗接种覆盖率。如果能让90%以上的50岁以上的人接种疫苗，就不会有第四波疫情。”西开普省的数据显示，有记录的新冠确诊病例中有30%的年龄在50岁以上，这些病例占住院人数的60%。迈尔斯指出，虽然在第四波中，确诊病例数量可能会上升，但在死亡人数、严重疾病和住院人数方面会好于第三波。

病毒的变异并不会停止，很有可能出现变种并继续传播，带来许多严重病例。南非国家传染病研究所（NICD）的Michelle Groom、Harry Moultrie和Adrian Puren指出，由于新冠疫苗的推广，病重的新冠病例显著减少。人们需要接受病毒激增、新变种出现以及需要注射加强针的事实。可能不仅要为一波又一波的疫情做准备，更要接受与这种病毒长期共存的现实。值得庆幸的是，这种疾病带来的严重病症可以提前预防。

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