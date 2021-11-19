新华社布鲁塞尔11月18日电 针对立陶宛政府18日不顾中方强烈反对和多次劝阻，批准台湾当局设立所谓“驻立陶宛台湾代表处”，中国驻欧盟使团指出，欧盟及其成员国应该遵守欧方领导人在中欧建交之初做出的关于台湾问题的公开承诺。

据使团介绍，使团团长张明大使日前出席欧洲政策中心“60分钟吹风会”时回顾说，1975年，时任欧洲经济共同体委员会副主席索姆斯访华，与中方就中国与欧共体建立正式关系达成一致。在台湾问题上，索姆斯表示：“欧共体的所有成员国都承认中华人民共和国政府，并就台湾问题采取了人民共和国所接受的立场。依照这些立场，我确认，欧共体不同台湾保持任何官方关系或缔结任何协定。”

张明表示，这一承诺对欧盟及其成员国构成法定义务和约束，欧方应该言而有信。他说，一些人似乎认为台湾是一张可以打、很好打的牌，认为可以通过它损害中国的利益。这种行径绝不可能改变两岸同属一个中国的事实，只会更加坚定中国人民捍卫主权和领土完整、实现祖国完全统一的决心。

张明在吹风会上也专门谈到了立陶宛的问题。他说，30年前，中国与立陶宛建立了外交关系，立陶宛承认并接受一个中国原则，这是双方关系的坚实政治基础。台湾问题事关中国核心利益，任何企图越过一个中国原则这条红线的行为都是不可接受的，是对中国内政的干涉。“我们希望立陶宛当局能够充分认识到这一点，纠正错误，回到一个中国原则立场上来。”

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