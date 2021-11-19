新华社北京11月19日电 题：背信弃义，立陶宛必将付出代价

新华社记者

立陶宛政府日前不顾中方强烈反对和多次劝阻，批准台湾当局设立所谓“驻立陶宛台湾代表处”。此举公然违背一个中国原则，背弃立陶宛在两国建交公报中的政治承诺，性质极为恶劣。中国将采取一切必要措施，捍卫国家主权和领土完整。立陶宛背信弃义，任性践踏红线，必将为此付出代价。

人无信不立，国无信则衰。立方在1991年签署的《 中华人民共和国和立陶宛共和国建交联合公报》中曾明确承诺：“立陶宛共和国政府承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。立陶宛共和国政府承诺不和台湾建立官方关系和进行官方往来。”白纸黑字，世人共睹。如今立方罔顾国家信誉，背弃其政治承诺，损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政，性质极为恶劣。中国政府表示强烈抗议和坚决反对，将采取一切必要措施，捍卫国家主权和领土完整。由此产生的一切后果由立方负责。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。包括《开罗宣言》《波茨坦公告》在内的一系列国际法文件都明确无误地确认了中国对台湾的主权。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中国同包括立陶宛在内的国家和国际组织发展双边关系的政治基础。中方始终坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来，反对建交国同台湾互设所谓“代表处”。早在上世纪70年代中国与欧共体建立正式关系之时，欧方就承诺“不同台湾保持任何官方关系或缔结任何协定。”这一承诺对欧盟及成员国构成法定义务和约束，立方应该心知肚明，言而有信。

台湾问题涉及中国核心利益，立方未充分认识台湾问题的高度敏感性，不听规劝我行我素，是与14亿多中国人民过不去，与国际社会普遍共识过不去，与绝大多数国家遵守的“铁规”过不去，最终必将为此付出代价！如果以为可以把台湾当作一张牌，企图通过它损害包括台湾人民在内的全体中国人民的利益，以此为个别人、个别势力谋取私利，那是完全打错了算盘。

时代潮流，浩浩荡荡。中国政府和中国人民实现祖国统一大业的决心是无法动摇的，维护国家领土主权完整是不可触碰的底线。“台独”是死路一条，任何妄图在国际上制造“两个中国”或“一中一台”的图谋都不会得逞。两岸统一的历史大势，是任何人任何势力都无法阻挡的！立陶宛想与“台独”分裂势力沆瀣一气，同流合污，乃是逆历史大势而动，其结果不过是螳臂当车，注定失败。

我们正告立陶宛方面，立即纠正错误决定，亡羊补牢，为时不晚，不要在错误的道路上走到黑。我们也正告台湾当局，妄图挟洋谋“独”是打错了算盘，注定逃脱不了失败的下场。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。“台独”是绝路一条，任何逆历史潮流、挟洋自重的图谋注定将以失败告终。

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