人民网里约热内卢11月16日电 （记者吴杰）11月16日，竹业助力经济振兴与可持续发展国际研讨会举办。张润大使应邀出席并发表“中国竹业发展经验及国际合作”主旨演讲。多米尼加环境和自然资源部长梅拉、农业发展特别基金执行主任加尔文、恩里克斯大学校长菲艾略、国际竹藤组织拉美加勒比地区主任贾科梅等出席。

竹子广泛分布于世界各国，被众多竹资源国视为“基于自然的解决方案”，纳入国家绿色增长战略。竹业在消除贫困和改善民生、发展绿色经济、应对气候变化等方面发挥着独特作用。

张润大使表示，竹子在中国传统文化中有着重要象征意义，中国是世界上最主要的产竹国，中国通过参与创立国际竹藤组织、推广竹业国际标准、实施技术培训和项目援助、开展学术交流等方式积极进行竹业国际合作。中方愿同多方加强经验交流，探索技术培训合作，并通过双多边渠道提供力所能及的支持，推动中多农林领域合作结出更多硕果。

梅拉部长在致辞中表示，竹子种植和竹产业为多米尼加环境保护和家庭就业创造了机会。多方已经申请加入国际竹藤组织，愿进一步深化竹业领域国际交流合作，推动多经济社会可持续发展。

该国际研讨会由多米尼加恩里克斯大学和国际竹藤组织主办。出席研讨会的嘉宾围绕多竹业发展规划、竹藤推广宣传、竹业科研成果等议题进行了交流分享。

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