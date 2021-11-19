人民网约翰内斯堡11月19日电 （记者王磊）11月18日，中国驻南非大使馆和南非国家新闻俱乐部联合举办中共十九届六中全会线上宣介会，陈晓东大使出席并作主旨发言，全面宣介中共十九届六中全会精神。南非社会发展部长、非国大国际关系委员会主席祖卢，南非国民议会事务主席弗罗里克，非国大妇联主席德拉米尼，执政联盟南非共第一副总书记马派拉，南非外交部副总司长苏克拉尔大使，约堡大学非中研究中心主任孟大为等嘉宾应邀线上发言，南非国家新闻俱乐部总经理查尔主持。

陈晓东大使说，中共十九届六中全会是在中国共产党百年华诞的重要时刻，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇关键节点上召开的一次重要会议，会议全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，通过思考“过去我们为什么能够成功”“未来我们怎样才能继续成功”，从而在新时代更好坚持和发展中国特色社会主义。本次全会审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》和《关于召开党的第二十次全国代表大会的决议》，决定于2022年下半年召开中国共产党第二十次全国代表大会。

陈晓东大使详细介绍了《决议》主要内容，包括中国共产党百年奋斗的伟大成就，中国共产党百年奋斗积累的十条重要历史经验，以及中国共产党百年奋斗的五大意义，表示《决议》聚焦总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，突出中国特色社会主义新时代这个重点，体现了党中央对党的百年奋斗的新认识，是一篇光辉的马克思主义纲领性文献，是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来、实现中华民族伟大复兴的行动指南。《决议》最鲜明的特点是实事求是、尊重历史，反映了党的百年奋斗的初心使命，同党的前两个历史决议既一脉相承又与时俱进，必将激励全党锚定既定奋斗目标、意气风发走向未来。

陈晓东大使重点阐述了“两个确立”的核心内涵，全面介绍党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民取得的历史性成就，以及马克思主义中国化实现的历史性飞跃。陈大使强调，“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，是时代呼唤、历史选择、民心所向，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。习近平总书记以马克思主义政治家、思想家、战略家的卓越政治智慧、非凡理论勇气、深厚天下情怀，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，带领全党全国人民发扬伟大的历史主动精神，开创中国特色社会主义新时代，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，在中华大地全面建成小康社会，成为众望所归、当之无愧的党的核心、人民领袖、军队统帅。习近平新时代中国特色社会主义思想立足于为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同，在当代中国、在21世纪的世界展现了强大的真理力量。确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，中国共产党就能在中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局深度演进互动的复杂条件下，坚持正确前进方向，乘风破浪不迷航；就能始终把握发展规律，运用科学世界观和方法论谋划事业发展、应对风险挑战，带领全体中国人民不断开辟中华民族伟大复兴的光明前景。

陈晓东大使还重点阐释了作为习近平新时代中国特色社会主义思想重要组成部分的习近平外交思想的精髓要义和重要内容，表示，在习近平外交思想正确指引下，中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，推进和完善全方位、多层次、立体化的外交布局，积极发展全球伙伴关系。中方秉持正确义利观和真实亲诚理念，加强同包括非洲在内的广大发展中国家团结合作，整体合作机制实现全覆盖。中方积极参与全球治理体系改革和建设，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护和践行真正的多边主义，坚决反对单边主义、保护主义、霸权主义、强权政治。中方建设性参与国际和地区热点问题政治解决，在气候变化、减贫、反恐、网络安全和维护地区安全等领域发挥积极作用。新冠疫情暴发以来，习近平主席多次强调，各国应携手抗疫，确保发展中国家疫苗的可及性和可负担性；复苏经济，提出全球发展倡议，共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段；加强团结，反对将疫情政治化、病毒标签化，这些主张生动体现了习近平外交思想所蕴含的“天下为公、兼济天下、协和万邦、世界大同”的崇高情怀，把中国发展与世界发展结合起来，把中国人民的利益与世界人民的共同和根本利益结合起来，站在时代发展最前沿，代表国际社会大多数，为破解人类面对的世界难题贡献了中国智慧和中国方案。

陈晓东大使最后表示，中南友谊源远流长，在两国历代领导人、特别是习近平主席与拉马福萨总统的共同引领下，两国政治互信不断深化，务实合作持续拓展，人文合作异彩纷呈，国际协作更加紧密。中南关系早已超出双边关系范畴，已成为中非关系、南南合作和新兴市场国家合作的典范，具有重要战略意义和全球影响。中南合作不断向前发展的一条重要原因，就是作为执政党的中国共产党、非国大、南非共不断加强治党治国经验交流，注重相互学习、共同进步。明年，中国共产党将迎来二十大，非国大将迎来五十五大，南非共将迎来十五大。站在新的历史起点上，中国共产党愿与非国大、南非共及南非人民一道，一起发展，共同富裕，为探索符合国情的发展道路交流互鉴，为打造新时代更加紧密的中南命运共同体凝聚共识。

发言嘉宾纷纷对中国共产党十九届六中全会的胜利召开表示热烈祝贺，认为全会通过的《决议》，在中国实现民族复兴的“关键时刻”起到了统一思想、坚定信心的重大作用，是中国进入“强起来”新时代之后又一集结号与动员令，强调中国共产党高度重视对历史经验的总结和运用，对历史发展规律的科学研究把握，值得学习借鉴。

南非社会发展部长、非国大国际关系委员会主席祖卢代表非国大对中国共产党取得的伟大百年成就表示祝贺，她表示，确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，对于加强中国共产党应对风险和挑战能力，保持生机和活力意义重大。中国共产党领导中国人民走过了一个辉煌的一百年，下个一百年将更加美好，相信实现民族复兴的中国梦指日可待，相信中国特色社会主义事业在下个百年必将不断取得新的突破，为中国和南非社会带来共同繁荣。非国大、南非政府和人民愿与中国共产党、中华人民共和国和中国人民携手共建人类命运共同体，努力将全球挑战和危机转化为机遇。

执政联盟南非共第一副总书记马派拉高度赞赏中国共产党建党百年来所取得的突出成就和对世界发展的重大贡献，认为中国共产党十九届六中全会通过的决议，在总结中国共产党的主要成就和历史经验同时，也阐明了中国共产党对世界的贡献，令人印象深刻。中国共产党团结中国人民战胜了封建主义、半殖民主义和帝国主义，赢得民族独立和解放，为实现国家转型和发展创造了必要的社会条件。中国共产党成功地发展了生产力，实现科学技术进步，并最终在中国消除了绝对贫困，世界进步力量要从中国共产党的百年奋斗中汲取经验。马高度赞赏中国共产党在发展马克思列宁主义理论体系方面所作贡献，其中最突出的就是习近平新时代中国特色社会主义思想。南非共坚定支持一个中国原则，支持中国维护国家统一和领土完整，要求美西方停止冒险主义和对中国内政的无理干涉，并期待南非共和中国共产党在过去基础上，下一个100年更紧密加强合作。马派拉在发言结束时高呼中国万岁，中国共产党万岁。

外交部副总司长苏克拉尔大使表示，十九届六中全会的召开是中国共产党成立百年来引人瞩目的历史性时刻，中国共产党回顾百年历史与成就，为现代中国指明前进道路。此次会议也为未来百年作出了许多非常重要的决定，其中最重要的就是强调确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，这对中国未来具有历史性意义。百年以来，中国共产党为中国人民带来了卓越的领导，一个稳定、统一的中国作为负责任的国家为国际社会作出了巨大贡献。中国通过共建“一带一路”兑现对国际社会的承诺，付出了巨大努力。南非作为非洲及国际社会的一员，珍视与中国建立的关系，希望中国保持繁荣昌盛。中国的繁荣有利于国际社会，有利于非洲发展，南方期待同中国加强互学互鉴，不断深化双方友好互利合作，携手迎接更加美好的未来。

约堡大学非中研究中心主任孟大为简要回顾了中国共产党历史上的三次重要决议，高度肯定十九届六中全会所作决议的重要性和深刻意义，认为中国共产党的决议不仅是党史重要里程碑，对于党的未来发展更具深远意义。孟盛赞中共百年来取得的举世瞩目的发展成就，表示中国的发展令那些嫉妒中国成功的人感到不安，但发展中国家认可中国的成功，因其成功证明发展中国家有能力从其恶劣的环境中振作起来。非洲对中国崛起赞不绝口，根据非洲晴雨表对非洲34个国家的最新调查数据，63%非洲人认为中国给他们的国家带来积极影响。

南非执政党、政府、高校、智库、媒体等各界代表，驻南中资机构、留学生代表及使馆高级外交官等近200人线上参会。宣介会通过使馆优兔等多个平台同步视频直播，观看量近3万。与会人员纷纷留言，盛赞此次宣介会举办及时，讨论深入，对深入了解中国及促进非中关系发展具有重要意义。陈大使讲话全面系统、思想深刻，同时又高度凝练、通俗易懂，引人入胜。现场辅以图文并茂的幻灯片，让大家对中共十九届六中全会的精神内涵和核心内容，以及中国共产党百年党史辉煌有了进一步生动直观的认识，深受触动和启发。

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(责编：苏缨翔、常红)