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京都风情

“镜头中的日本”摄影大赛图集

2021年11月19日09:02 | 来源：人民网-日本频道
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清水寺、金阁寺……拥有众多幽静的古刹与神社，让京都成为世界上最富有文化气息的城市之一。而京都同时也是被自然美景拥抱着的地方。“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”正在进行，在投稿者的眼中，京都究竟是一座怎样的城市呢？

组图：《雪中京都》

作者：MUSER

《伏见稻荷大社》

作者：saya

组图：《深秋中的东方古建》其一

作者：富尔库鲁晖

《渡月桥》

作者：线轴

《京都风情》

作者：张浒

《天桥立》（手机摄影）

作者：梁晓菲

《京都的午后》（手机摄影）

作者：宝宝

※关于大赛

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”是日本国家旅游局“VISIT JAPAN”项目的重要组成部分，举办多年来，累计收到网友投稿作品数万张。本次大赛征稿为期3个月，主题为“深度日本”。

美食美景、传统文化、城市活力……日本旅途中的精彩体验，值得用镜头去记录。今年日本成功举办了第32届夏季奥林匹克运动会，2022年，中国将举办第24届冬季奥林匹克运动会。为此，本届大赛还特别设立了“运动题材作品奖”，欢迎大家踊跃投稿。我们将结合网络票选及专业评审，从投稿作品中评选出11个优秀获奖作品，预计于2022年2月左右揭晓。无论是手机随拍还是专业相机拍摄作品，都有机会获得高端单反套机、智能家电等豪华大奖。

详情请点击大赛官网：

http://visitjapan-photocontest.people.cn/2021/GB/index. html

※参赛方式

1、微信公众号留言

关注【人民网日文版】微信公众号，并留言投稿。收到系统自动回复后，点击投稿链接进行投稿。

2、发送电子邮件（摄影、摄像作品）

邮箱地址：photo_rmw@163.com

3、上传投稿系统（仅限摄影作品）

请填写作品相关信息，上传作品，图片大小限10M以内。请在页面上选择【单图作品投稿】或【组图作品投稿】。

 

(责编：高歌、燕勐)

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