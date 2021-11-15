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神华国华（印尼）爪哇发电有限公司获颁两项亚洲电力金奖

2021年11月15日16:30 | 来源：人民网-国际频道
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神华国华（印尼）爪哇发电有限公司项目全景。项目公司供图
神华国华（印尼）爪哇发电有限公司项目全景。项目公司供图

人民网雅加达11月15日电 （记者徐伟）亚洲电力奖大赛评委会15日举办线上颁奖仪式向神华国华（印尼）爪哇发电有限公司颁发“2021年度煤电项目金奖”和“2021年度快发能源项目金奖”。

据介绍，该发电项目位于印尼万丹省西冷市，总装机容量2×1050兆瓦。项目于2017年6月正式开工建设，1号机组和2号机组分别于2019年12月和2020年9月投产，创造了印尼电力建设史上同类型电厂建设速度最快、建设周期最短的新纪录。

项目投产以来，中印尼员工勠力同心，共同克服疫情带来的不利影响和巨大挑战，使2号机组于今年4月29日顺利完成全厂净可靠容量测试（PNDC），成功实现全厂转入商业运行。截至今年10月底，该项目两台机组累计发电177.135亿千瓦时，为助力印尼抗击新冠疫情提供了可靠的能源支持。此外，两台机组长周期安全稳定运行，各项能耗指标及环保指标优异，有效缓解了印尼电力紧缺现状，有力保障了印尼经济发展。

据了解，亚洲电力奖大赛由《亚洲能源》杂志举办，被誉为亚洲电力行业的“奥斯卡盛典”。此次活动吸引了来自中国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡等亚太区域的主要国家及地区的多家单位参评。

(责编：苏缨翔、常红)

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