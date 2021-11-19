人民网讯 据新西兰中华新闻社援引《乡音》报11月18日报道，中国驻新西兰大使吴玺即将离任，因新冠疫情，新西兰各界侨社纷纷借助媒体和网络表达对吴玺大使的惜别之情。

值此离别之际，新西兰华侨华人感谢吴玺大使在任期间为加深新两国友谊做出的贡献，感谢大使传递给华人华侨来自祖国的关爱。新西兰各界华侨华人恭祝吴玺大使平安顺利，在外交生涯上再创辉煌。

新西兰惠灵顿中国和平统一促进会高和军表示，吴玺大使所做的一桩桩的事、让新西兰的侨胞感受到了党和国家给我们的温暖。对我们惠灵顿中国和平统一促进会的工作给予了大力的支持。我们祝福吴玺大使在新的岗位上更上一层楼，再创辉煌。

新西兰中国国际贸易促进委员会会长和志耘表示，吴大使是一位优秀的外交官，一位令人尊敬的国家代言人。无论是大型的政务活动还是社区活动，都可以看到她和蔼可亲的面孔，潇洒沉稳的气质。她始终支持与关怀着华社的动态和发展。为我们留下了深刻的印象。

新西兰华夏艺术协会张汉华表示，吴玺大使以巾帼之姿构架两国沟通桥梁，高效、细致，魅力让人折服。感谢吴大使三年来对华夏文化艺术协会的支持与帮助。尤其是2021年的新西兰中文周活动，能够在全球疫情的大环境下成功由线下转到线上，并里程碑式的完美举行，这都离不开大使及各位使馆领导的鼎力支持。让新西兰民间与中国更加紧密相连。

(责编：苏缨翔、常红)