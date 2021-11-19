新华社法国圣艾尼昂11月18日电 特写：旅法大熊猫双胞胎获名“欢黎黎”和“圆嘟嘟”

新华社记者徐永春 孙鑫晶

红灯笼、石狮子、六角亭……位于法国中部的圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园熊猫馆18日洋溢着浓浓的中国风。3个多月前在该园出生的雌性大熊猫双胞胎当天分别喜获中文名“欢黎黎”和“圆嘟嘟”，寓意中法友谊和健康成长。

新华社记者当天在大熊猫命名仪式上看到，在临时的透明展示箱内，“欢黎黎”和“圆嘟嘟”通体毛茸茸、粉嘟嘟，相互依偎，憨态可掬。园方表示，两只熊猫幼崽目前状态良好，各项身体指标均正常。

据介绍，超过12万人参加网络投票，为熊猫宝宝选择中文名。“欢黎黎”和“圆嘟嘟”从5对备选名字中脱颖而出。“欢黎黎”的“欢”字来自熊猫妈妈的名字“欢欢”，“黎”字取自法国首都“巴黎”；“圆嘟嘟”的首字来自熊猫爸爸“圆仔”，“嘟嘟”意指“成都”。这两个名字寄托着两国人民对熊猫宝宝健康快乐成长、延续中法友谊的祝愿和期许。

中国奥运跳水冠军张家齐和法国著名足球运动员姆巴佩分别担任“欢黎黎”和“圆嘟嘟”的“命名人”。姆巴佩在命名活动上表示，能够出席大熊猫命名仪式，他倍感“骄傲”和“荣幸”。与中国奥运冠军共同出席如此重要的活动，“是令人难忘的时刻”。

张家齐说：“再过两个多月，另一只大熊猫、也就是北京冬奥会吉祥物之一‘冰墩墩’将再次让世界聚焦我的家乡——北京。我也热切期盼与世界各国的运动健儿一起，在2024年相聚巴黎奥运会！”

中国驻法国大使馆临时代办余劲松致辞表示，中法两国开展大熊猫合作即将迎来第十个年头。在两国特别是博瓦勒野生动物园和成都大熊猫繁育研究基地的共同努力下，“欢欢”“圆仔”在法国安家落户、“添丁进口”、幸福生活，给两国人民带来很多欢乐，也成为中法友谊的象征。

2012年，“欢欢”和“圆仔”从成都大熊猫繁育研究基地来到博瓦勒野生动物园，开启为期10年的中法大熊猫繁育合作计划。2017年8月，“欢欢”诞下雄性幼崽“圆梦”，“圆梦”是首只在法国出生的大熊猫。今年8月2日，“欢欢”顺利产下一对雌性双胞胎。

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