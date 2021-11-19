新华社开罗11月18日电（记者王尚）亚丁消息：也门通讯社18日援引多国联军的一份声明说，沙特阿拉伯主导的多国联军过去24小时在也门中部马里卜省的军事行动中打死至少200名也门胡塞武装人员。

报道说，多国联军战机过去24小时对位于马里卜省的胡塞武装目标实施了35次空袭，打死至少200名胡塞武装人员，摧毁24辆军车。

多国联军还表示，自今年2月胡塞武装在马里卜省发动攻势以来，多国联军共打死超过2.7万名胡塞武装人员。

自今年10月中旬以来，多国联军几乎每天都宣布打死几十名至上百名胡塞武装人员，但胡塞武装方面未对这些伤亡数据做出回应。

马里卜省是也门石油主产区，也是多国联军指挥部所在地。今年2月以来，胡塞武装在该省发动猛烈攻势，现已占领该省大部分地区。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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