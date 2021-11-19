新华社索非亚11月18日电 保加利亚中央选举委员会18日公布年内第三次议会选举的结果，新成立的“我们继续变革”联盟在国民议会240个席位中获得67席，将获得组阁权。

根据中央选举委员会公布的数据，除“我们继续变革”联盟外，还有6个政党或政党联盟进入议会。其中，保加利亚公民党所在的政党联盟获得59席，“争取权利和自由运动”获得34席，保加利亚社会党所在的政党联盟获得26席，“有这样一个民族”获得25席，“民主保加利亚”联盟获得16席，复兴党获得13席。

今年9月，“我们继续变革”联盟由保加利亚前看守内阁经济部长基里尔·佩特科夫和前看守内阁财政部长阿森·瓦西列夫共同成立。

根据宪法，保加利亚总统拉德夫将任命议会第一大党提名的候任总理组建内阁，新内阁需要获得议会半数以上支持。

保加利亚今年4月和7月举行过两次议会选举，但选举出的具备组阁资格的政党或政党联盟均未能成功组阁。拉德夫根据宪法分别于5月和9月宣布解散刚选出的议会，并两次任命看守内阁总理。11月14日，保加利亚举行年内第三次议会选举。

保加利亚议会实行一院制，每4年举行一次选举。法律规定，获得超过4%席位的政党或政党联盟可进入议会，获得半数以上席位的政党可单独组阁。

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