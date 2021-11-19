新华社明斯克11月18日电（记者鲁金博）白俄罗斯总统新闻秘书纳塔利娅·艾斯蒙德18日说，滞留该国与欧盟国家边境的绝大多数难民拒绝被遣返，他们要求提供前往西欧的人道主义走廊。

据白俄罗斯媒体18日报道，艾斯蒙德在回答有关边境难民状况及白方应对措施的问题时说，目前白境内有大约7000名难民，其中约2000人滞留在边境的临时营地中，另有200至500人在进入波兰后被强行驱赶出来而分散在边境其他地方。

艾斯蒙德说，白俄罗斯总统卢卡申科日前在与德国看守政府总理默克尔通电话时提出建议，欧盟为约2000名难民开通人道主义走廊，白方将视情况和意愿协助其余约5000名难民返回原籍国。默克尔同意与欧盟讨论这一建议。

艾斯蒙德说，白方信守承诺，努力履行遣返责任，但欧盟方面在建立人道主义走廊方面尚未有任何举措。目前只有约400名难民同意返回自己国家，绝大多数人拒绝离开，并坚持要求提供前往德国等西欧国家的人道主义走廊。

据白俄罗斯媒体报道，目前滞留在白边境的难民被安置在一物流中心建筑内，可以取暖和住宿。白方为难民提供了充足的水和食物，以及保暖用品等人道主义物资。医务人员还为难民进行新冠病毒检测，一名确诊病人已被送往医院治疗。目前，白方正组织难民接种新冠疫苗。

另据报道，首批374名难民18日乘坐伊拉克方面派遣的飞机返回伊拉克。有难民在登机回国前表示，他们曾7次试图越过边界进入波兰，但未成功。由于天气寒冷，条件恶劣，他们决定返回伊拉克。

近期，数以千计难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。

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