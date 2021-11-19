□ 严 瑜

印媒近日报道称，今年12月，印度防长、外长将出访美国，并与美国国务卿、防长举行“2+2”会谈。期间，双方将签署一份总价值约30亿美元的军售合同，美国将向印度出售30架MQ-9“死神”无人机。有分析指出，美国此举无疑是向印度“递棍子”，意在实现其“重返亚太”战略、搅动地区局势。

印度愿意接受这份天价军售订单，自然也有一套算盘——借机“增肌”，既能更加强势地应对中印边境冲突，又能更有实力地参与到所谓“印太战略”中。

事实上，除了采购美制武器之外，印度方面近期还屡屡发出对华强硬的信号。

毫无疑问，印度“秀强硬”对中印关系发展毫无益处。作为毗邻而居的两大文明古国，也作为当今世界10亿人口级别的两大新兴经济体，中印有着广泛共同利益和巨大合作潜力。双方是朋友和伙伴，而不是威胁和对手。双方应相互成就而不是相互消耗，应加强合作而不是彼此防范。

近年来，中印经贸合作向多行业、多领域扩展，从一个侧面反映出双方合作的广阔空间和巨大潜力。数据表明，两国双边贸易保持持续增长，中国连续多年保持印度最大的贸易伙伴地位，在印累计投资超过80亿美元。2020年，中印双边货物贸易额达到876亿美元，降幅远低于印度对全球货物贸易的降幅，显示出两国贸易合作具有较强韧性。今年以来，中印双边货物贸易实现较快增长。1至3月，双边贸易额达到277亿美元，同比增长42.8%。

同时，随着印度市场规模与需求不断扩大，赴印度投资、兴业、开展经贸合作的中资企业越来越多，投资规模不断扩大，质量日益提高。布鲁金斯学会曾发布报告称，中企投资印度是互利共赢的合作，中国投资拉动了印度手机、互联网金融、基础设施建设、汽车制造等行业发展，并给当地创造大量就业岗位。印度新冠肺炎疫情暴发后，中国企业还积极行动，第一时间捐款捐物，帮助当地抗疫。

事实表明，“龙象共舞”是中印唯一正确选择，符合两国和两国人民根本利益。中印应当坚持互不构成威胁、互为发展机遇的战略共识，相向而行，扩大合作积极面，缩小消极影响，推动双边关系和务实合作进入健康稳定发展轨道。

两个相邻大国难免存在一些分歧，这是正常的。边界争议是历史遗留问题，不是中印关系的全部，应当妥善管控，同时通过做大做强合作，为解决边界问题创造有利条件。两国应该也完全可以走出一条两个相邻大国友好合作的康庄大道。

合则两利，斗则俱伤。当前，中印双方在国内都肩负着改善民生、加速发展的历史使命，在国际上承载着维护发展中国家共同利益、推进世界多极化进程的共同期待。国际上都说21世纪是“亚洲的世纪”，中印两国的发展是关键。“中国龙”和“印度象”和谐共处、和平发展、合作发展，不仅将惠及两国27亿人口，惠及广大发展中国家，也将对地区和世界产生深远影响，为亚洲乃至世界和平、稳定、繁荣贡献力量。

(责编：胡永秋、杨光宇)