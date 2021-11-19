本报记者 林子涵

11月10日，日本自民党总裁岸田文雄在国会众参两院举行的首相指名选举中，均获得超过半数的选票，顺利当选日本第101任首相。图为议员在日本东京国会众议院出席会议。

新华社

据日本防卫省消息，日本防卫大臣岸信夫11月12日主持召开“防卫力强化加速会议”，讨论如何加强日本的国防能力。岸信夫称，日本周边安全环境“日益严峻”，根据日本首相岸田文雄的指示，有必要增加防卫预算。此前10月12日，岸田文雄领导的日本执政党自民党公布了众议院选举竞选纲领，提出大幅强化防卫能力，使防卫费在GDP中的占比达到2%以上。这与日本长期沿袭的防卫费不超过GDP总值1%的“红线”相违背。日媒称，如果该承诺成为现实，日本的国防开支将达到世界第三。

防卫费拟翻番

日本自民党宣布的军费占GDP2%的目标，在日本国内引发争议。《日本经济新闻》称，1976年，日本首相三木武夫内阁作出防卫费不超过GDP总值1%的决定后，历届日本内阁基本遵循该决定。

11月10日，岸田文雄在首相指名选举后的记者会上回应称，日本将发展导弹防御能力及人工智能、太空、网络安全等方面的新技术，促进整体防卫能力提升。实施这些举措必然导致军费增长。

日本国防预算已9年连增。今年8月31日，日本防卫省决定将2022年度预算申请总额定为5.4797万亿日元（约合人民币3226亿元），比2009财年的初始预算增加了2.6%，创历史最高纪录。该金额尚未包含驻日美军相关经费，主力战斗机F15的改造费用也正在与美国交涉，年底还将追加计入。

据法新社报道，日本财务大臣铃木俊一11月2日在内阁会议后的记者会上表示，不应给军费预设规模，而应根据防卫能力建设的实际需求而定。此前这位财务大臣就曾表示，“和其他领域相比，已确保了军费的优厚增额”。

日本《朝日新闻》称，日本防卫省近期还计划实施一项宣传方案，通过炒作“日本周边安保环境的严峻性”，煽动国民的紧张情绪，实现防卫预算的大幅增加。

日美强化同盟

美国负责东亚和太平洋地区外交事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克11月9日接受日本共同社采访时表示，“在对中国表示严重关切的基础上”，美国欢迎日本增加防务开支。共同社称，这再次凸显出美国自撤离阿富汗、转向亚太后，拜登政府与传统盟友日本加强合作的姿态。

另据《日本经济新闻》报道，日本新增的防务预算，主要用于新型导弹和下一代战斗机的研发与采购等，目标是“应对中国和朝鲜”。

中国社会科学院日本研究所研究员孟晓旭接受本报记者采访时指出，日本积极增加防务开支，主要动因有三：第一，推进军事大国化转型。作为二战后没有国家军队的“非正常国家”，日本始终希望在成为经济大国后推进军事的大国化。增加军费就是日本推进该转型的重要步骤。第二，配合美国强化日美同盟。美国长期拉拢日本，尤其是在当前大国竞争的背景下，拜登政府的策略之一就是强化同盟体系，笼络日本落实美国的印太战略。美国智库发表的“阿米蒂奇报告”也提出，要增强日本的防卫能力来充实美国在东亚地区的威慑力。对此，日本也乐于配合。第三，发展进攻性武器，对地区国家进行威慑。在日美同盟之外，日本还希望把握国家安全的自主权。从其防卫费用的流向上看，日本计划成立“第2宇宙作战队”、研发超高音速武器，发展网络战、电子战等，表明其地区安全战略转向对地区国家进行威慑与对抗。

威胁地区安全

《东京新闻》近日发表评论称：“如果防卫力量强化逾越宪法第九条允许的‘有节制的’范围，就会刺激地区的军备竞赛，可能导致事与愿违，陷入威胁地区形势的‘安保泥坑’。”

日本前首相福田康夫10月27日在东京发表演讲，针对自民党增加军费的选举承诺质疑道：“如果周边国家是敌人，那怎么努力都无法保护日本。不制造敌人才是必要的”。

孟晓旭指出，日本多次借口“地区安全形势严峻”，炒作周边国家威胁，以此发展自身军事力量，表明日本本就把军事对抗的目标置于周边国家之上。其强调的“西南诸岛防卫”“对敌基地攻击能力”等，明确针对中国钓鱼岛与朝鲜等周边地区，显然意在激化地区安全矛盾，对地区和平发展不利。

“日本曾经对周边国家发动过侵略战争，并且至今对历史问题缺乏反思。拥有如此危险历史观的国家如今积极发展进攻性军事能力，给地区安全形势再次增加不稳定因素，这既值得国际社会警惕，也需要日本自身深刻反省。”孟晓旭说。

(责编：胡永秋、杨光宇)