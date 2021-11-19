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王毅同日本外相林芳正通电话

2021年11月19日04:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京11月18日电  11月18日，国务委员兼外长王毅同日本新任外相林芳正通电话。

　　王毅表示，岸田首相执政以来，中日两国领导人开展了积极互动。习近平主席同岸田首相达成的重要共识是，构建契合新时代要求的中日关系。双方应为此作出规划，以明年中日邦交正常化50周年为契机，推动两国关系沿着正确轨道行稳致远。

　　王毅指出，中国共产党刚刚成功召开十九届六中全会，强调中国共产党始终以世界眼光关注人类前途命运，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边。中日作为地区重要国家和全球第二、第三大经济体，应共同顺应时代大势，把握两国关系正确方向，更好造福两国人民，为亚洲和世界注入更多正能量。希望日方恪守中日四个政治文件确立的各项原则，客观理性看待中国发展，把两国“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识反映到政策上，落实到行动中。在历史、台湾等事关两国关系政治根基和双方基本信义的重大问题上，确保不动摇、不倒退、不越线。

　　王毅说，双方要努力实现更高水平的优势互补和互利共赢，共同维护全球产业链、供应链稳定和公平开放的贸易投资环境，助推两国高质量发展和民生改善。双方要充分发挥地缘相近、文缘相通的独特优势，以北京冬奥会和今明两年“中日文化体育交流促进年”为契机，营造积极的民意和社会氛围。中日同为地区重要国家，应意识到承担的国际责任，共同践行真正的多边主义，抵制任何试图搞分裂对抗甚至新冷战的图谋。明年1月区域全面经济伙伴关系协定正式生效，中日将首次达成双边关税减让安排，双方应共同努力，引领推进亚洲区域合作和一体化进程。

　　王毅指出，日美是盟友，中日是搬不走的邻居。中美正在就事关两国未来的战略性问题进行沟通。希望日方也能把握大势，着眼本国和地区共同利益，处理好对华和对美关系。

　　林芳正表示，当前，国际社会处于重大变革期，亚洲重要性不断增加，中国发展日新月异，国际社会对日中关系予以更多关注和期待。日方愿同中方一道，以明年两国邦交正常化50周年为契机，加强对话交流，深化互利合作，增进国民交往，妥善管控分歧，为应对全球性挑战承担责任，落实“互不构成威胁”等共识，推动构建稳定、建设性的日中关系。

　　王毅阐述了中方在钓鱼岛、涉港、涉疆、南海等问题上的原则立场。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月19日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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