陈明健

今年是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年。坦桑尼亚是“两阿提案”共同提案国之一，在新中国恢复联合国合法席位这一历史性胜利中发挥了重要作用。

时任坦桑尼亚常驻联合国代表萨利姆参与了“两阿提案”酝酿、起草、提交、动员、审议、表决的全过程。身穿中山装的萨利姆在联合国大会会场欢庆的场景，成为中坦、中非交往史上的经典瞬间。为感谢萨利姆为推动新中国恢复联合国合法席位作出的突出贡献及他对中国人民的深厚情谊，在庆祝新中国成立70周年之际，萨利姆被授予中国国家对外最高荣誉勋章“友谊勋章”。

坦桑尼亚为新中国恢复联合国合法席位所做努力，是中坦传统友谊的缩影。坦桑尼亚是中国的老朋友、好朋友，中坦友谊是由毛泽东主席、周恩来总理和尼雷尔总统等两国老一辈领导人亲手缔造的。上世纪70年代，在自身条件还很艰苦的情况下，中国援建坦赞铁路，为南部非洲民族解放事业提供了巨大支持。这让坦桑尼亚等非洲国家看到并相信，中国是有利于发展中国家团结自强的进步力量。

中坦建交半个多世纪以来，两国始终真诚相待、风雨同舟、守望相助，共同谱写了一段段友好佳话，树立了中非关系以及南南合作的典范。2013年，习近平主席首次出访就踏上非洲这片热土，在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心发表演讲时提出了真实亲诚对非政策理念。今年6月，习近平主席同坦桑尼亚总统哈桑通电话，共同擘画中坦合作蓝图，为两国关系发展提供了更加有力的政治引领。

在两国元首的亲自推动下，中坦各领域合作硕果累累。中国已连续多年成为坦桑尼亚最大贸易伙伴国和投资来源国。今年上半年，面对新冠肺炎疫情冲击，中坦贸易额逆势上扬，同比增长超过55％，显示了中坦合作的巨大潜力。在共建“一带一路”和中非合作论坛框架下，达累斯萨拉姆大学图书馆、中央铁路标轨项目第五标段、达累斯萨拉姆港改扩建等一大批中坦合作项目先后落地，为当地经济社会发展提供重要助力。新冠肺炎疫情发生以来，中坦同舟共济、共克时艰。中国积极落实习近平主席关于将中国疫苗作为全球公共产品的承诺，通过双边渠道和“新冠肺炎疫苗实施计划”向坦方提供疫苗，支持其抗击疫情。

50年来，中国始终恪守联合国宪章宗旨和原则，与坦桑尼亚等广大发展中国家一起，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，就重要国际和地区问题保持密切沟通，共同捍卫多边主义，维护发展中国家的整体利益。中国重情义、讲信义、扬正义、树道义，做到义利兼顾，展现了大国担当。

展望未来，中坦将继续秉持友好初心，传承传统友谊，在实现发展梦想的道路上结伴而行，推动两国全面合作伙伴关系不断向前，为构建更加紧密的中非命运共同体作出更大贡献。

（作者为中国驻坦桑尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)