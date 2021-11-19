吉尔贝·洪博

中国不仅为全球减贫事业作出贡献，还为其他发展中国家树立了榜样。中国的成功表明，消除贫困是完全可以实现的

中国于1980年加入国际农业发展基金（简称农发基金），这是一个具有里程碑意义的事件。40多年来，农发基金与中国的伙伴关系不断发展，已经从最初的项目合作演变为今天的全面合作。我们也见证了中国在全球减贫和可持续发展进程中不断发挥着积极作用。

贫困一直是人类社会面临的严峻挑战。早在2000多年前，中国哲学家董仲舒就提出何以使“贫者足以养生而不至于忧”这个重大问题。然而，人类在消除绝对贫困方面取得显著进展，只是最近短短几十年的事。1990年，全球约有36%的人口生活在绝对贫困之中。2018年，这一比例大幅度降至8.6%。人类之所以能够在与贫困的斗争中取得巨大成绩，是因为减贫与可持续发展领域的国际合作达到了空前水平。

2015年，联合国193个会员国一致通过联合国2030年可持续发展议程，充分体现国际社会对可持续发展的坚定承诺。在17个可持续发展目标中，目标一“无贫穷”和目标二“零饥饿”直接关乎全球最贫困人口，这也正是农发基金的重要使命所在。

农发基金成立于1977年，是国际合作和多边主义的结晶。40多年来，农发基金始终瞄准导致贫困的根源，致力于实现长期可持续发展。在推动农村经济和粮食体系转型过程中，着力解决发展道路上的“最后一公里”问题，积极为最偏远的农村地区提供减贫支持，不让任何一个人掉队。

40多年来，农发基金在华项目与中国政府的农业发展和农村扶贫战略紧密结合，推出了不少扶贫开发的创新方法，并分享和推广到其他国家。农发基金资助的广西“桂西农村综合发展项目”就是一个很好的案例。该项目开发出的农村户用沼气技术在一些非洲国家得到推广应用。

农发基金对能够参与中国的减贫事业并见证中国取得消除绝对贫困的伟大成就而深感欣慰。中国不仅为全球减贫事业作出贡献，还为其他发展中国家树立了榜样。中国的成功表明，消除贫困是完全可以实现的。

40多年来，中国在农发基金的增资和机构治理中发挥着越来越重要的作用，并积极推进政策对话、知识管理、南南与三方合作以及人力资源合作。中国是率先倡导农发基金开展南南与三方合作的成员国，并于2018年出资1000万美元设立“中国—国际农发基金南南及三方合作基金”，用于推动发展中国家之间交流分享专有技术、知识和资源，加强企业之间互联互通，促进投资。目前，这个专项基金正与若干国际性及国家一级机构合作，在30多个非洲、亚洲和拉丁美洲国家实施南南合作项目。

新冠肺炎疫情大流行给世界发展带来前所未有的挑战，其深远影响有可能使多年来的发展进程发生逆转。在全球形势深刻变化的背景下，农发基金将继续依托中国等合作伙伴的支持，努力确保农村民生的恢复、重建和韧性。我们将携手合作，为建设没有贫穷和饥饿的世界共同努力。

（作者为国际农业发展基金总裁）

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)