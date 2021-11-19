中国共产党的百年历史，就是一部践行党的初心使命的历史，就是一部党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史。党的十九届六中全会把“坚持人民至上”概括为党百年奋斗的十条历史经验之一，强调全党必须永远保持同人民群众的血肉联系，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，团结带领全国各族人民不断为美好生活而奋斗。

接受本报记者采访的国际人士认为，中国始终坚持并着力践行以人民为中心的发展思想，不断增强民众的幸福感、获得感、安全感，在统筹疫情防控和经济社会发展等各方面取得重要成就。

“中国特色社会主义制度的优越性得到充分体现”

“在抗击疫情的斗争中，中国共产党和中国政府把以人民为中心的执政理念付诸实践，采取科学有效的防控措施，把人民生命安全和身体健康放在第一位，令人印象深刻。”古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多说，严格的防疫政策为中国取得抗疫斗争重大战略成果、加快恢复经济社会秩序奠定了基础。中国政府积极施策，保证群众基本生活物资供应、为困难群众增发生活补贴等，切实保障了人民生命权和健康权，最大程度地保护了人民生命健康。

“面对疫情挑战，中国共产党展现了高效的治理能力，中国特色社会主义制度的优越性得到充分体现。”泰国中华总商会副主席奔勇表示，中国强调“把人民生命安全和身体健康放在第一位”，不惜一切代价抢救每一个生命，令人动容。“将蔬菜、肉类等食品分发至有需要的家庭，全国各地开展医疗资源联动、相互支援……中国能够率先成功控制住疫情，以人民为中心的执政理念发挥了重要作用。”

“中国一手抓疫情防控、一手抓经济发展，打赢脱贫攻坚战并持续推动高水平对外开放，取得了疫情防控和经济社会发展的瞩目成就，同时积极援助其他国家抗击疫情。”柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒说，中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为促进人类进步事业而奋斗的政党。

在雷加拉多看来，中国政府不仅对中国人民的生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。中国与许多国家开展国际抗疫合作，对外提供疫苗、呼吸机等物资，派遣抗疫医疗专家组等，为全球抗疫及疫后经济恢复作出重要贡献，也很好地诠释了全球发展倡议中“坚持以人民为中心”的内涵。

“让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点”

“走进一家民宿小院，窗外便是山景，仿佛身在画中。”在浙江乡村参观访问时，当地百姓惬意的生活环境让《今日巴基斯坦报》资深记者米安·阿布拉感触很深。他说，中国政府推行乡村振兴战略、落实“绿水青山就是金山银山”理念，经济效益和生态效益并重，不断满足人民对美好生活的向往。

米安·阿布拉认为，中国乡村环境的逐步改善意味着基层治理久久为功的坚守。只有不断与人民保持沟通，得到人民的理解和支持，基层治理才能见成效。“正是因为中国共产党以人民为中心，高瞻远瞩，脚踏实地，才为中国人民带来了如今的美好生活。”

比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森近几年走访了中国许多地方。“在贵州，一望无垠的茶园帮助许多贫困山村摆脱贫困，方兴未艾的生态旅游成为不少地方的经济支柱……在山清水秀的环境中，贵州生态产业蓬勃发展。”曼森认为，贵州是中国目前4个国家生态文明试验区之一，其绿色发展成就是中国不断推进生态文明建设的重要成果。“中国坚持走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，有助于让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点，为其他国家树立了榜样。”

“我去过湖南、贵州等地的农村，那里的环境真是美极了。”埃及共产党总书记阿德利表示，中国共产党坚持以人民为中心，想人民之所想，帮助村民通过种植果树等特色产业发家致富，有效保护生态环境，进而为农村带来更多致富机遇，形成了良性循环。

曾多次来华考察的非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯表示，中国共产党的执政能力保证了环保措施的有效落实。“我曾到山东一些工矿企业考察。那里的企业主告诉我，如果企业不重视环境问题，就意味着要关门。‘绿水青山就是金山银山’理念已经成为共识。”道格拉斯也对北京、上海、广州等大城市的绿化印象深刻：“城市里的湿地公园、森林公园以及河湖风景区等自然景观越来越多，是中国城市发展水平和人民生活质量显著提升的标志。”

“中国人民的美好生活说明一切”

过去30多年，太平洋事务理事会主席易立亚·奥蒂诺先后到过北京、天津、广东等多个地方，亲身感受到中国经济建设取得的巨大成就和人民生活质量的稳步提升。“1987年我第一次到北京时，人们大多还是骑自行车出行，用粮票购买生活用品。后来，高楼大厦拔地而起，道路四通八达。城市和乡村的基础设施迅速完善，民众安居乐业，生活蒸蒸日上。”

奥蒂诺表示，中国在发展中始终坚持“不让任何一个人掉队”，已建成世界上规模最大的社会保障体系，覆盖十几亿人口，越来越多的人有“钱”也有“闲”。“中国人民的美好生活说明一切。中国共产党和中国政府切切实实为人民谋幸福，才有了中国今天的面貌。”

“人们住在宽敞明亮的房子里，用着智能手机，通过互联网和外部世界实时交流。”比利时西弗兰德应用科技大学孔子学院外方院长菲利普·方汉勒米尔斯谈起2017年到山东考察时的经历说，中国发生了翻天覆地的变化，全面建成小康社会目标如期实现，充分体现了中国共产党以人民为中心的执政理念。

阿德利说：“我在贵州农村看到，以前住在低矮草房中的农民集体迁入新建的漂亮住房，他们对新居很满意，幸福喜悦都写在脸上。中国正在扎实推动共同富裕、继续增进民生福祉。我想将来再去贵州和湖南，体验那里的乡村振兴和人民生活的不断改善。”

“近年来，中国民众收入和生活水平显著提高，每年都有不少中国游客来俄罗斯旅游。”俄罗斯叶卡捷琳堡一家设计公司总经理谢尔盖·拉扎列夫说，他的公司正筹划旅游线路、兴建旅游设施，希望疫情结束后能接待更多中国游客。

“中国共产党始终坚持人民至上的执政理念，保障人民的根本权益，让人民过上有尊严的生活，因此能够带领14亿多人民实现国家快速发展。”智利共产党主席吉列尔莫·泰列尔表示。

（本报北京、墨西哥城、曼谷、伊斯兰堡、布鲁塞尔、开罗、约翰内斯堡、巴黎、莫斯科11月18日电 记者王骁波、谢佳宁、孙广勇、程是颉、任彦、黄培昭、邹松、刘玲玲、张光政）

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)