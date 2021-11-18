新华社北京11月18日电 联合国人权理事会第三届“人权、民主与法治论坛”于11月16日至17日在瑞士日内瓦举行。来自中国人权研究会等单位的人权领域专家学者以视频形式远程参会，就“司法与人权保障”等议题进行了主题发言。

中国社会科学院国际法研究所研究员戴瑞君从保障公平正义的角度，阐述了我国的司法体制改革成果和经验，并阐释了完善法律援助制度的重要性。

聚焦弱势群体权利保障，北京致诚农民工法律援助与研究中心律师王芳重点关注疫情期间的女性劳动者权利，呼吁国际社会应建立更加专业化的社会组织，帮助女性劳动者提供培训和庇护场所；来自中国人权研究会的青年学者张弦分享了确保残疾人获得平等司法保护的中国经验与贡献。

此外，中国政法大学人权研究院副教授王理万介绍了我国行政诉讼实践对人权保障的作用；中国政法大学人权研究院青年学者夏江皓分析了疫情对司法系统的影响，阐释了我国法院的应对措施和显著成效；中国社会科学院国际法研究所副所长翟国强结合国内设立互联网法院的相关情况，介绍了法院在发展全过程人民民主中的重要作用。

联合国人权理事会“人权、民主与法治论坛”每两年举办一届，联合国开发计划署、联合国人权事务高级专员办事处官员和来自多个国家的政府代表和专家学者参加了会议。

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