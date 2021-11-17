人民网北京11月16日电 （记者李滢嫣）11月16日，“小技术大丰收10年成果现场会”在中国农业大学召开，会议通过线上线下两种方式进行。中国农业大学校长孙其信、中国驻坦桑尼亚大使馆公使衔参赞徐晨、中国民间组织国际交流促进会副秘书长王珂、坦桑尼亚莫罗戈罗省省长马丁·史格拉、坦桑尼亚农业部代表彼塔司·马雷马、联合国南南合作办公室亚太区代表丹尼斯·恩卡拉参与并致辞。

此次成果会是第六届中非民间论坛分论坛活动之一，为预热即将到来的中非合作论坛第八届部长级会议而举办。在成果会上，中国农业大学发布了一系列成果与经验，生动展现了他们十多年沉潜非洲、扎根基层的故事和经验。

中国农业大学文科讲席教授、国际发展与全球农业学院名誉院长李小云在会上与非方嘉宾共同总结了中坦农业10年合作成果，交流了由中国农业大学主导的农业项目在坦桑尼亚的落地情况。中坦项目主管欧内斯特·慕康果、坦桑尼亚苏克因农业大学教授迪欧格拉提亚斯·鲁塔托拉用丰富的图片展示了中国农业大学协助坦桑尼亚开展玉米、大豆种植，以玉米为原料的食品制作，以及帮助当地实现农业产业化的项目落地情况等。

成果会上还进行了《十年中坦农业合作结硕果》《丰收非洲十年：小技术大丰收》《我的中非合作故事》等议题讨论和成果分享。

中国农业大学国际发展与全球农业学院院长徐秀丽表示，在中国农业大学技术援助非洲的十多年里，她发现中国技术从不被当地农民接受而没能得到更好的应用，到现在受到当地人广泛欢迎，这些进展让人喜闻乐见。她们带过去的一些八十年代中国农民使用的传统农耕工具，在当地农户中广受欢迎。“丰衣足食、勤劳致富”等中国价值观也在当地逐步传播。“这些成果珍贵而来之不易，我们将继续不断推进援非技术合作，授人以渔，不断续写中坦农业合作佳话。”

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