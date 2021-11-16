人民网首尔11月16日电 （记者马菲）“钟情义乌”中韩缘经贸文化节14日以线上线下相结合方式举行。中国驻韩国大使邢海明、韩国市道议会议长协议会会长、首尔市议长金仁镐、韩国驻华文化院院长金辰坤通过视频致辞对活动表达祝贺，义乌市副市长葛巧棣、义乌市委常委、副市长王炜、韩中文化友好协会会长曲欢和江原道、仁川市、首尔市衿川区、庆尚南道河东郡等韩国多个地方政府代表线上线下一同出席。

中国驻韩国大使邢海明表示，中韩地方交流根植基层、直达民众，为增进友谊、促进合作发挥不可替代的作用，为双边关系发展作出重要贡献。义乌是享誉中外的“世界小商品之都”，积极推进线上线下融合发展，致力成为“买全球、卖全球”的世界级贸易平台。期待中韩地方城市发挥优势、大胆创新，让交流更加有效、贸易更加顺畅、民心更加相通，助力后疫情时代双边关系，助力中韩共同体构建，更好造福两国人民。中国驻韩国大使馆愿为此积极发挥桥梁和纽带作用。

韩国市道议会议长协议会会长、首尔市议长金仁镐表示，义乌是全球日用品流通枢纽城市，此次经贸文化交流活动在义乌举办具有深远意义，令人充满期待。韩国同义乌关系密切。在疫情前的2019年，访问义乌的韩国人超过3.4万人次，双方贸易额达到27亿元人民币，首尔更是同义乌开通了国际货运直航航线。当前由于疫情，跨国人文交流受限。明年是韩中建交30周年，希望此次活动为双方重启交流、筑牢关系提供契机，期待两国各界同心协力、密切往来。欢迎义乌朋友访问韩国，首尔愿同义乌携手同行、实现共同发展。

韩国驻华文化院院长金辰坤在致辞中指出，明年是中韩建交30周年，期待浙江省和义乌市与韩国在经贸、文化等领域的交流取得更加丰硕的成果，驻华韩国文化院也将积极提供协助，助力义乌的对韩交流。

义乌市副市长葛巧棣在致辞中指出，义乌市已与韩国5个城市建立友好交流关系，贸易往来也卓有成效，义乌愿与韩国各城市进一步加强合作，共同推进在各领域的实质性合作。

韩中文化友好协会会长曲欢表示，浙江与韩国的交流历史悠久，双方间的交流有着良好的基础，今年和明年是中韩文化交流年，明年更是迎来中韩建交30周年，协会作为搭建中韩间文化交流、公共外交和民间外交的平台，中韩青年创新创业大赛、茶字酒缘等多个项目入选两国外交部中韩文化交流项目，期待与浙江省和义乌市加强交流合作，共同为促进中韩友好贡献一份力量。

“钟情义乌”中韩缘经贸文化节，是义乌市“友情有义 寰球畅购@韩国”系列活动的重头戏。该活动通过在义乌数字直播产业孵化中心打造的城市主题直播间，依托“义乌小商品城”Chinagoods线上平台开展直播带货，助力中韩双边经贸往来。

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