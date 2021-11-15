人民网巴黎11月15日电 （记者何蒨）如今初中一年级的学生在上语文课时，都会在教材中读到法国著名作家莫泊桑的短篇小说《福楼拜家的星期天》一文，殊不知这篇文字的翻译者就是法兰西最高荣誉骑士勋章获得者、作家、翻译家、法中文化交流大使亚丁。亚丁多年投身中法文化、生态环保交流，如今将目光投向了未来的希望——少年儿童的创造力交流上。由亚丁策划并创立的首届小莫泊桑杯·国际艺术联创巡展已于10月在法国拉开帷幕，旨在推动国际儿童美育合作，架设国际艺术交流桥梁，向世界展示各国儿童的创造力。

2009年12月31日，法国总统颁布法令授予亚丁法兰西最高荣誉军团骑士勋章，以表彰亚丁多年致力于中法政治、经济、文化、社会交流活动的杰出成就，以及对中法关系促进做出的卓著贡献。亚丁也成为继蒋介石、巴金、贝聿铭、赵无极、金庸、陈竺、李嘉诚之后又一位获此殊荣的华人。

在文学领域成就斐然

亚丁80年代初毕业于北京大学西语系法语专业，毕业后翻译了不少法国现代文学作品，几乎每年都会出版一部翻译作品，其中包括诗人波德莱尔的《巴黎的忧郁》、法国文学史畅销书之一《保尔和薇吉妮》等。1985年，他翻译了萨特的《理智之年》，成为中国翻译萨特作品的第一人，并因此获得法国政府颁发的“青年翻译家奖”，后于1986年赴法讲学。

1987年，亚丁在法国出版了第一本法文小说《高粱红了》，很快引起轰动。这部作品斩获法国及比利时多项文学奖项，并入围龚古尔文学奖决赛，不仅成为法国连续十年最畅销书籍之一，还被列为法国小学的课外必读书籍，现已被译成十几种语言。根据亚丁介绍，还在上初中的法国总统马克龙也读过《高粱红了》，并曾表示“喜欢亚丁的第三本书”。有趣的是，亚丁的译作、莫泊桑短篇小说《福楼拜家的星期天》也于2000年被列入中国初中教课书，成为中国初中学生的必读文章。

用镜头推动法中文化交流

在文学创作之外，亚丁的文化交流活动也涉及纪录片和影视作品。早在1985年，亚丁便与法国三大著名导演之一弗朗索瓦·赫森巴克合作，拍摄纪录片《中国虎年》，该片获得1986年美国纪录片节“金奖”。1997年至2000年，亚丁拍摄了大型环保主题纪录片《环球绿色行》，其中第一部《法国篇》及后续的《瑞士篇》获得北京市政府1999年颁发的“春燕杯”及2000年颁发的“优秀纪录片奖”，成为将法国治理雾霾等环保科技引入中国的第一人。

2004年至2005年，亚丁策划主编的电视系列片《巴黎感觉》《约会法兰西》等系列节目，通过镜头向中国观众介绍了法国及欧洲的历史、文化、风土人情和生活资讯，这些节目在上海电视台播出时，收到了观众的热烈反响，可谓万人空巷。2005年首届中法文化年时，亚丁曾策划中国年开幕式——雅尔音乐会等重要活动，也曾轰动一时。此外，早在1995年，他还作为节目总编导，策划并拍摄了52集电视系列节目《刘晓庆·打开引号》，在香港卫视中文台每周日晚黄金时间播出，在海内外声誉斐然。

对于文化大使的称呼，亚丁表示：“文化交流大使其实是社会给的一个称谓而已，并不代表与政府或协会的关系，关键是要看一个人做了什么，做的多了，可能社会上就会给他这样的称呼。”在亚丁看来，文化交流的含义是多方面的，除文学以外，影视、艺术、建筑、城市发展都属于文化范畴。几十年深耕中法文化交流，亚丁已经获得了广泛的社会认可，对于“文化交流大使”这一称呼也觉得自然而然。亚丁也用一个作家、一个文化学者的眼光，审视东方的水土，提出了深入人心的环保理念——“爱自然、爱一切生物的生命、爱人类原本所生长的那种环境”。

从文化交流走向民间外交

1993年，亚丁在巴黎发起成立法中交流促进会，并担任会长。法中交流促进会的名誉会长为法国前总理拉法兰先生，以及法国前副总理、现任法国92省省长、国民议会会员帕特里克·德维让先生。亚丁指出：“民间交流涵盖的领域更加广泛，也更有社会效益，较少受到两国政治因素影响，甚至可以进行弥补。”

法中交流促进会曾多次促成法国要员访华等重要外交活动，并策划组织在中法两国的各种文化活动，包括大型展览、音乐会、专题会议、研讨会、艺术节等，使中法两国友好关系得到进一步巩固与发展。此外，法中交流促进会也致力通过纪录片、电视系列片等形式向中国介绍和引进法国先进科学技术、环保理念等，向中国打开了全方位了解法国的窗口。

例如，亚丁依托其在政治、商业、文学、影视等领域的影响力和号召力，自上世纪90年代开始，积极致力于推动、促成一系列法国、中国商业品牌落地，并为多个中国地方城市与法国城市建立友好合作关系，对推动中法两国商业发展、文化交流发挥了巨大作用。1996年至2016年期间，亚丁促成了国际知名品牌欧莱雅、达能、法国电力集团、法国标致集团、阿尔斯通、伊夫·黎雪、法国雅高酒店等十余个法国品牌在中国的落地与推广，大力推动了中法两国商业合作。2015年，在亚丁的推动下，促成京东集团CEO刘强东与法国总理瓦尔斯的会面，并策划组织京东集团在法国开启“法国馆”，这不仅是中法两国之间的“新丝绸之路”，更成为中国与世界经济文化交流的桥梁和纽带。

2016年，亚丁策划组织了“山地公园省·多彩贵州风”中国·贵州全球推广（法国）旅游推介会，对助力贵州走向国际、提升影响力和知名度、推动贵州省文化旅游产业的全面发展发挥了积极作用。2016年至2017年期间，亚丁还组织了“国际艺术家眼中的中国”首站遵义篇、第二站广西龙州篇、第三站湖北郧西篇、遵义四渡赤水胜利纪念日系列活动、首届四渡赤水国际军事电影周等多项国际文化交流活动，有力推动了中国地方城市品牌的打造、国际影响力的提升。

2017年至今，亚丁策划、引进先进的法国生态农业技术，组织法国生态农业专家因地制宜，以7至9种混种牧草为基础生态散养牛羊等，在中国落地法式生态牧场，打造既环保又有高经济效益的循环农业，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，法式生态牧场在全国的第一个样板项目已于2018年成功落地雄安新区。2019年至今，亚丁还将法国百年乳业品牌——诺芒底1905海滨牧场奶引入中国，为中国消费者带来来自世界黄金奶源地的纯天然生态乳制品。

“国际艺术联创巡展”推动国际艺术交流的“奥林匹克”

因为一次偶然的机遇，亚丁在五年前买下了法国一处城堡，这座城堡也是法国著名作家普鲁斯特曾经居住过的“斯万城堡”，可谓普鲁斯特成为作家的摇篮之地。这样的机缘巧合也给了亚丁灵感，让他想到从创造力的角度出发，以国际儿童艺术联创为方式，展开下一代的文化交流新模式。

亚丁经常援引毕加索的一句名言，也即“我用了40多年找回自己”，从中体会和感受创造力源源不断的动力所在。亚丁强调：“推出‘小莫泊桑杯·国际艺术联创巡展’的目的是以艺术为媒，搭建儿童美育国际交流桥梁，我们关注的不仅是儿童，更是儿童的创造力与想象力，这是未来文化交流中的财富。”

联创巡展邀请国际知名艺术家与世界各国的儿童共同创作。为此，亚丁又为这次比赛起了一个新名字“爱林匹克”（Artlympique），也即“艺术的奥林匹克”。亚丁指出：“如果说法国人顾拜旦被誉为现代奥林匹克之父，他希望通过各种运动竞技比赛增加世界各个民族的交流，那么我们的国际艺术联创巡展就是在通过艺术表达的形式，推动‘艺术奥林匹克’的国际交流精神。”

此次联创巡展以“小莫泊桑杯”命名，是因为小莫泊桑品牌源自亚丁引进中国的诺芒底1905海滨牧场奶。在亚丁看来，来自法国的诺芒底品牌代表了法国人“绿水青山就是金山银山”的精神——当地奶牛均以自然牧草饲养，奶制品生产者坚持环境保护与对品质的保证，体现了尊重自然的绿色意识。

根据亚丁介绍，“小莫泊桑杯·国际艺术联创巡展”面向中国青少年儿童征集作品，评选条件并不复杂，也即作品的真诚与真实。他强调：“无论是艺术创作还是文化交流，甚至商业经贸交流，只有真实和真诚才能打动他人。”

首届国际艺术联创巡展通过“联创”这一全新的艺术互动形式，全方位助力中国儿童的艺术培养，提升孩子的艺术鉴赏力、审美情操和修养，树立中国儿童美育领域的文化自信。孩子们可以通过对环境事物的观察，把身边的所见、所闻与联想，以愉悦的心情自由发挥，大胆表现，让创造力、想像力、观察力在画面中得到具象的体现，这也正是国际艺术联创巡展项目的初衷——让中国及其他国家的儿童用自己天真烂漫、天马行空的想象，与国际艺术家共同创作，以开启一场跨时空、跨地域、跨文化、跨民族的心灵碰撞。

(责编：苏缨翔、常红)