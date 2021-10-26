新华社首尔10月26日电 专访：东亚合作领导人系列会议为后疫情时代注入新动能——访中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊

新华社记者杜白羽 周思雨

“东亚合作在各国共同抗疫中不断充实内涵，同时也向国际社会表明，疫情常态化下实现复苏和发展必须坚持多边主义与国际合作。”中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊在首尔接受新华社记者采访时说。

第24次东盟与中日韩（10+3）领导人会议将于27日在线举行。

欧渤芊说，在当前疫情常态化的背景下，各国领导人凝聚共识、共商出路、提振信心，对深化地区抗疫合作、“复位”区域经济融合、拓展合作共赢具有重要引领作用。“疫情是一场考验，尽管发展水平、文化传统和政治体制不同，但各国在关乎人类前途的重大问题上，仍坚定选择团结协作、共渡难关，凸显命运共同体理念。”

她说，10+3是东亚合作的主渠道。中日韩作为东盟国家的近邻，曾并肩应对本地区多个重大危机，是维护地区发展与稳定的中流砥柱。疫情以来，10+3国家迅速启动应急响应，加强医疗物资储备、疫苗研发等公共卫生领域合作，建立“快速通道”和“绿色通道”，保障区域产业链、供应链安全，坚持多边主义和自由贸易，维护了东亚地区来之不易的繁荣稳定局面。

关于中日韩合作，欧渤芊说，中日韩合作目前是东北亚覆盖面最广、机制化程度最高、合作成果最为丰富、内生动力最为强劲的合作机制，已形成以领导人会议为核心、21个部长级会议和70多个对话机制为支撑的全方位合作架构。中日韩合作是多边主义和国际合作的重要范例，将在同东盟的联动中彰显更多活力。

展望下一步东亚合作，她认为，一是以“东盟+”为中心加强区域公共卫生合作，共筑东亚抗疫屏障；二是推动“区域全面经济伙伴关系协定”早日全面生效，加快中日韩自贸区协定谈判，共推东亚经济融合；三是支持中方办好北京冬奥会，增强民众间理解和友谊，共建东亚共同文化价值基础；四是抓住数字经济机遇，推动“互联网+”、电子商务、智慧城市等合作，共推东亚经济转型。

欧渤芊说，中日韩和东盟经济总量占全球近三分之一，10+3合作不仅助力东亚经济步入可持续发展的内循环，也将为全球经济复苏提供动能。相信在后疫情时期，东亚合作的动能将更加强劲，前景将更加广阔。

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