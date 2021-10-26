人民网北京10月25日电 （记者张博岚）以“大变局下的中日关系及重塑国际合作——迈向邦交正常化50周年的思考”为主题的第十七届“北京—东京论坛”10月25日至26日以线下线上相结合形式在北京、东京连线举行。论坛由中国国务院新闻办公室、日本外务省支持，中国外文局和日本言论NPO共同主办。

国务委员兼外长王毅在开幕式上发表视频致辞。他说，中日两国先贤都追求“智者不惑，仁者不忧，勇者不惧”的境界。“北京—东京论坛”是宣传、讨论和促进中日关系的重要平台，希望两国有识之士积极互动，勇于建言，为新时代中日关系发展贡献真知灼见。

中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟在主旨演讲中指出，前不久，习近平主席与岸田文雄首相通话，双方就推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，为两国关系发展提供了战略引领。我们应该以更广阔的视角和更立体的维度看待中日关系、把握发展走向，强化历史纵深的维度，铭记历史镜鉴启示；强化时代潮流的维度，汇集互利合作共识；强化责任担当的维度，凝聚共促发展动能。双方要加强对话沟通，深化互信合作，有效管控分歧，密切人文交流，推动两国关系沿着正确轨道健康稳定发展。

本届论坛汇集百余位来自中日两国政界、经济界、企业界、学术界、传媒界等领域的嘉宾，就增进政治互信、深化经贸合作、强化安全保障、明确媒体责任、发展数字经济与创新国际合作等重要议题展开讨论，深入交流，凝聚共识。

日本前首相福田康夫提出，在国际局势发生巨大变化的背景下，日中两国需要尽快实现以下三点。第一，恢复和加强双方在政治、文化、经济，以及民间等各领域的对话和交流。第二，面对人类社会面临的共同课题，双方要达成更多共识。这也是习近平主席所倡导的构建人类命运共同体的内涵。第三，日中双方应该采取行动来消除和避免彼此误解，从政府到国民建立起互信关系。

日本外务大臣茂木敏充的发言由日本外务省官员代读。他认为，国际社会正处于深刻变革期，日中关系的发展环境也随之发生重大变化。不久前，双方领导人就携手解决两国面临的共同课题，推动两国经济合作、国民交流等方面达成了重要共识。明年日中两国将迎来邦交正常化50周年，我们需要在前辈们努力开创的基础上，为构建契合新时代要求的日中关系，使两国关系保持稳定且具有建设性发展而共同努力。

联合国原副秘书长明石康表示，日中两国是搬不走的邻居。无论是面对两国关系问题，还是整个亚太地区，甚至更广泛的多边问题，都需要两国坦诚交流、相互理解。希望双方嘉宾在本届论坛上，为推动包括日中关系在内的国际局势稳定发展相互倾听、充分交换意见。

26日，论坛在中日双方达成《北京共识》后圆满落下帷幕。双方有识之士一致认为，中日两国应推动构建契合新时代要求的双边关系，坚持开展国际合作，共克时艰，携手解决当前全球性问题。我们需要通过加强交流和对话，探索改善和发展中日关系的路径。这正是本届“北京—东京论坛”的使命所在。

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