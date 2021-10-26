关键时刻，中美经贸层再通话。

26日一早，消息传来：10月26日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。双方认为，世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要。中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持沟通。

在中美元首通话精神的引领下，中美的积极互动，在增加，双方经贸领域的正常沟通，在延续。

相比上通电话强调的“务实”，这次通话的一个词，很关键——建设性。

来而不可失者，时也；蹈而不可失者，机也。

这次通话，是顺时，在应势，更要谋变。

这次通话，中方同样是应约。

双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。

建设性，首先体现在议题。经济，是影响当下美国内政外交的核心议程。拜登政府的中产阶级外交政策，核心就是国内经济繁荣。

耶伦也说过，拜登政府的首要任务之一，就是经济复苏。作为担任过美联储主席的美国首位女财政部部长，耶伦是影响美国经济决策的关键人物。在最近美国高通胀和债务问题上，她出镜率很高。

就在通话前，耶伦还在劝美国民众莫慌——港口超百艘货船排队、数十万集装箱积压的供应链危机，以及由此引发的破13年纪录的通胀水平，都只是“暂时的”。

是否“暂时”还要观望，但中美经济不可分割。

今年1-9月，中美贸易额同比增长35.4%。按经季节性调整的年增长率计算，美国正在购买的6350亿美元中国商品相当于美国制造业国内生产总值的27%。

耶伦说过，“不是中国需要我们，是我们需要中国。”

现在，美国制造业只占美国GDP总量的10.83%，再加上供应链遭遇瓶颈、劳动力严重不足，解决这些问题，离不开中美合作。

中国美国商会2021年度调查显示，85%的受访者不打算将企业的制造或采购工序迁往中国以外的地方，近三分之二会员企业计划2021年增加在华投资。

没有哪个国家能在质量、数量、品种三方面同时满足美国需要，除了中国。

美国该顺时作出有建设性的选择。

通话中有句话，是中美的共识：世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要。

美国财政部的新闻稿也提到了：中美两个经济体的发展对全球经济具有重要影响。

作为世界前两大经济体，两国经济总量超过世界三分之一，对世界经济增长贡献率超过50%，中美经贸关系对两国和世界都非常重要。

并且，过去两年，只有中美两国在全球经济占比的份额在提升。疫情语境之下，中美引领全球经济复苏，意义更显重大：

今年前三季度，中国对美国、欧盟和非洲的出口增长的速度均超过了20%，对拉丁美洲出口增长速度更是超过了40%。

中国完备的供应链，对稳定全球经济、增加供给，起到了其他国家无法替代的作用。

全球经济增长，除了供给，还需要需求刺激。随着经济的进一步重启，美国，正在释放这样的需求。

中美合作，保住供给，刺激需求，世界经济才能在复苏中前行。国际货币基金组织就表示，只有供需不匹配问题得到解决，全球通胀才能恢复到疫情暴发前的水平。

中美经济协调，紧迫且必要。

经济看形势，美国也要应大势。

即将召开的G20峰会和格拉斯哥气候变化大会，不少多边大事，需要中美两国的共同推动。

全球经济复苏的新引擎——数字经济，同样是中美合作的新契机。美方，有大量的数字经济原始创新。中方，有大规模的应用创新。

协调合作，始终是中美大势。

以变，才能应变。

美国自身困境未解，全球疫情仍在生变，做有建设性的事，很关键。但向前一步，还有不少障碍要扫清。

通话中：中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。

关税，一直是中方的关切所在。上次与戴琪的通话，中方也就取消加征关税和制裁进行了交涉。

公平，是合理的要求。制造不公平，伤害的可能是自己。

关税对美国的伤害早已是共识，美国国家经济研究局的多份报告数据显示，加征关税导致美国消费者家庭实际收入每月损失约14亿美元。

美国国内呼吁取消对华加征关税的声量也越来越大。

拜登尚未上任之前，美国商业圆桌会议总裁就呼吁降低关税 ；

4月，40位参议员集体致信美国贸易代表戴琪，要求她重启自中国进口产品的关税豁免协议；

6月，美国多个行业协会致信戴琪，要求拜登政府取消关税；

7月，超过三千家美国企业对美国政府发起控告，要求政府暂停对中国的关税结算；

8月，30多个美国最具影响力的商业团体集体呼吁拜登政府削减进口关税并重启贸易对话。

民怨沸腾下，拜登政府首位公开强调关税对美国消费者伤害的官员，正是耶伦。这样的态度，耶伦也已经通过自己编制的美国财政预算予以展现。过去两年，对华加征关税直接构成了美国非常重要的财政收入新增来源。根据美国2022财年预算案对关税收入的估算，到2021年9月的2021财年，关税收入将高达850亿美元，但2022财年，关税收入将大幅下降到570亿美元。预算中关税收入大幅下降传递的信号，正能表明，关税对美国的伤害更大。

聪者应听于无声，明者应见于未形。

眼下，美国对于是否继续延长超过500项中国进口产品的关税豁免正在征询公众意见。

取消对华加征关税，是理性选择。牛津经济研究院在其发布的《2021年中美经贸关系报告》中预测了取消关税壁垒对两国经济的积极作用。

报告指出，如果中美将平均关税税率下调7%左右，美国的GDP将在未来五年增长1600亿美元；到2025年，美国将增加14.5万人的就业；每户美国家庭收入，也将增加460美元。

预测，一直是作为经济学家的耶伦擅长的事情。在2009年至2012年美联储官员发布的公开经济预测中，耶伦的预测一直是最为精确的。

预测未来最好的办法，是去创造未来。

这次通话后，中美双方同意继续保持沟通，美国，是时候迈出建设性的一步了。

(责编：袁勃、郝江震)