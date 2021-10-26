人民网联合国10月25日电 （记者李晓宏）10月25日至11月5日，中国常驻联合国代表团和中国图片社在联合国总部联合举办“美美与共，和平向未来”主题图片展，纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。当日，中国常驻联合国代表张军陪同第76届联大主席沙希德、巴基斯坦、埃及、新加坡、巴西、俄罗斯等多国常驻联合国代表、副代表和秘书处官员观看展览。

张军在现场接受采访时表示，今天是历史性的一天，50年前的今天，第26届联大以压倒多数通过了第2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位和一切合法权利。从此，中国与联合国的合作开启了历史新篇章。我们刚刚在北京举行了50周年纪念会议，习近平主席在会上发表重要讲话，回顾总结了50年来的不平凡历程，古特雷斯秘书长也以视频方式出席会议。举办此次图片展是为了纪念50年前这场来之不易的外交胜利，致敬在此之前长达22年的不懈斗争，重温50年来中国与联合国合作不断深化的历程。

张军表示，展出的每一幅图片，都凝结着一个历史瞬间，背后是一个鲜活的外交故事。展览充分表明，联合国事业离不开中国的参与，在中华人民共和国恢复合法席位后，联合国才真正拥有了普遍性、代表性、权威性。中国的发展也离不开联合国的支持，50年的历史是中国走向世界的历程。联合国为中国在国际事务中发挥作用提供了重要平台。

张军表示，纪念历史是为了更好地出发。我们要认真落实习近平主席在纪念会议上的重要讲话精神，在新的历史起点上、进一步做好联合国工作，同各国一道为构建人类命运共同体作出更大的贡献。

联大主席和各国外交官高度评价中国在联合国发挥的作用，表示期待同中国密切合作，共同推进多边主义和联合国事业。

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