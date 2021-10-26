新华社北京10月26日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平25日在北京出席中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议并发表重要讲话。多国政要、专家学者表示，习近平主席的讲话展现了中国践行真正的多边主义、愿同国际社会共同建设更加美好世界的坚定决心，中国智慧和中国方案不断推动世界的和平与发展事业。

巴西瓦加斯基金会法学教授埃万德罗·卡瓦略说，习近平主席在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上的重要讲话重申了中国对发展中国家发展议程的承诺，习近平主席在第七十六届联合国大会上提出的全球发展倡议，是人类命运共同体理念在发展领域的生动体现。中国一直是以多边主义和国际法为基础、以联合国为核心的国际体系的倡导者和推动者。“最重要的是，中国一直推动全球治理体系改革，倡导更具包容性和民主性的多边主义。”

世界卫生组织助理总干事任明辉说，习近平主席的讲话，展示了中国践行多边主义、维护国际公平正义、支持发展中国家、为世界和平与发展作出贡献的50年。相信中国将不断加强全球卫生政策对话交流，推动将公共卫生安全置于国际议程优先位置，共同构建人类卫生健康共同体。

曾担任欧盟地区委员会秘书长的格哈德·斯塔尔对习近平主席关于坚决维护联合国权威和地位的论述印象深刻。斯塔尔认为，这一主张同欧盟的立场相似，中国支持构建多极化世界，这非常重要。

委内瑞拉卡拉沃沃大学社会科学院教授路易斯·德尔加罗说，习近平主席在讲话中强调了中国对维护联合国宪章、公平公正的国际秩序和多边主义的坚定承诺。习近平主席倡导不同文化、意识形态和制度的国家应携手合作，共同建设一个更美好的世界，这具有重要意义。

西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯说，“一带一路”倡议、人类命运共同体等理念得到联合国高度认同，这是中国对世界的贡献。当下，世界比以往任何时候都更需要维护多边主义，反对霸权主义，推动国际关系民主化和世界多极化。

哈萨克斯坦教育科学部科学委员会东方研究所高级研究员叶尔金·拜达罗夫说，习近平主席的讲话中，携手推动构建人类命运共同体的呼吁特别令人关注，这一倡议具有丰富而深刻的哲学意义，全人类应为未来可能面临的问题行动起来，开展有效合作，为人类的共同命运和共同未来负起责任。

中欧数字协会联合创始人克劳迪娅·韦尔诺蒂说，中国呼吁在多边层面就全球问题加强磋商与合作，这备受欢迎，特别是在当前民粹主义抬头的情况下，国际社会需要合作来应对气候变化等重大挑战，并减轻新冠疫情对国际贸易的影响。

土耳其安卡拉博斯普鲁斯海峡亚洲研究中心主任穆罕默德·埃内什·贝谢尔说，中国提出的“一带一路”倡议，有助于保持全球供应链在新冠疫情期间的活力，是中国对全球和平与发展的重要贡献。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学公共政策学教授贝尔胡特斯法·科斯坦蒂诺斯说，长期以来，习近平主席一直是维护多边主义的重要倡导者，相信广大国家将同中国共同努力，进一步维护多边主义。

法国巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米说，50年来，世界见证了中国的和平发展和对全人类福祉的贡献。中国始终维护联合国权威和地位，践行多边主义，致力于使联合国成为促进多方对话和世界各国寻求解决方案的有效框架。

埃及前驻华大使阿里·希夫尼说，中国始终尊重国际法，推动国际关系民主化。中国用实际行动传递了全球化理念，这就是让我们彼此开放、互利共赢，一起发展并取得成功。

孟加拉国议会外事常务委员会委员卡兹·纳比尔·艾哈迈德说，中国的和平发展为世界的和平、稳定和繁荣作出巨大贡献。中国倡议的“一带一路”等正在包括孟加拉国在内的许多国家发展中起到重要作用。

沙特阿拉伯智库科研与知识交流中心研究员法哈德·阿尔梅尼亚伊说，中国积极推动“一带一路”建设，坚持合作共赢、携手共进。中国在发展清洁能源和节能减排领域取得显著成就，并大力推进绿色发展领域的国际合作，为全球减排事业作出重要贡献。

世界粮食奖基金会名誉主席、美国驻柬埔寨前大使肯尼斯·奎恩说，中国承诺参与包括应对气候变化、粮农发展等一系列联合国项目，为应对全球性挑战以造福全人类提供了切实前景。

古巴国际政治研究中心高级研究员爱德华多·雷加拉多说，习近平主席的讲话清楚地表明，中国政府重视全球治理，正在国际舞台上发挥重要作用，扮演关键角色。中国就多边主义和国际合作的重要性向国际社会发出了强烈信息。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克说，中国在联合国这个多边舞台上一直展现负责任大国的担当，新冠疫情期间，中国捐赠和出口许多疫苗，这是中国愿与全人类和衷共济的具体体现。中国坚持对外开放，为全球经济复苏贡献了巨大力量。中国还是世界和平发展的捍卫者，这对世界具有深远意义。（参与记者：陈威华、赵焱、冯俊伟、陈俊侠、张远、徐永春、汪平、郑思远、施洋、陈占杰、叶心可、胡冠、王海洲、吴丹妮、朱炜、徐烨、王瑛、张继业、张代蕾、刘春涛、潘丽君、林朝晖）

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