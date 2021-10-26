新华社华盛顿10月25日电（记者杨士龙）美国麻省理工学院运输与物流中心主任约西·谢菲日前接受新华社记者专访时指出，美国政府在新冠疫情暴发后出台的广泛财政刺激措施、疫情对全球供应链的破坏以及美国基础设施老化，是导致当前美国出现供应链危机的三大原因。

谢菲说，疫情暴发后美国联邦政府为遭受经济困境的民众发放现金支票。这种做法虽然可以理解，但却是“错误的”。“我认为应该把钱给真正需要的人，但美国政府为太多（无需帮助的）人发钱。”

他认为，美国联邦政府广泛的财政刺激措施，加之美国经济重新开放，刺激民众大举消费，但生产能力和物流水平有限，“不以人们的消费欲望而转移”。

据谢菲介绍，在美国部分港口，由于船只持续堵塞，数万个集装箱无法卸货。陆路运力不足也导致货物无法及时运输以满足消费需求，同时仓库等储存空间也出现短缺。“这是在洛杉矶等地普遍出现的状况。”

他说，出于对疫情、物流等不确定性的担忧，“囤货”行为难以避免，进一步加剧了全球供应链紧张。

谢菲说，虽然美国公路、铁路等交通基础设施曾全球领先，但目前包括洛杉矶和长滩在内的美国港口没有建立国际标准的自动化系统，这些问题短期内难以解决。

随着圣诞购物季临近，不少港口被迫延长工作时间。例如，洛杉矶港被要求一周7天、每天24小时不间断运作，长滩港也从几周前开始实施夜间和周末轮班的运转方式。

不过，谢菲预计，至2022年第三季度，美国供应链紧张状况有望缓解，甚至出现供大于求的状况。

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