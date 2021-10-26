新华社安卡拉10月25日电（国际观察）土耳其强硬回击后 西方国家先服软了

新华社记者施洋 郑思远

土耳其与西方国家矛盾再起。美国、法国等10国驻土大使日前发布干涉土内政联合声明，遭到土方强硬回击，双方关系一度陷入危机。

25日，美驻土大使馆在社交媒体上发表声明说，美方确认遵守《维也纳外交关系公约》有关条款，不干涉土耳其内政。法德等国驻土大使馆转发美方声明，或发表内容相似的声明。土耳其总统埃尔多安随即表示，土不再将这10国大使列为“不受欢迎的人”。

分析人士指出，土耳其与西方国家近年来关系紧张。此番双方再度交锋，这场外交危机在西方的“服软”中收场，证明美国等西方国家干涉他国内政的霸道行为必将连连碰壁。

外交风波

美国、法国、德国、加拿大、挪威、瑞典、丹麦、荷兰、芬兰和新西兰等10国驻土大使馆18日发表联合声明，呼吁土耳其立即释放被土方指控参与2016年未遂政变的土耳其商人奥斯曼·卡瓦拉。土耳其外交部19日召见这10国大使，谴责他们干涉土耳其司法系统、将司法程序政治化。

埃尔多安21日接受采访时批评这些大使自以为是，对土方“指手画脚”；23日出席活动时发表讲话说，已指示土外交部宣布10国驻土大使为“不受欢迎的人”。埃尔多安说，这10国大使发表无礼声明，他们“不能理解土耳其（国情）的那天，就得走人”。这番话引起现场群众欢呼。

土舆论认为，西方使馆的联合声明是对土内政的粗暴干涉，将令本就不好的土美关系再度恶化，而且土耳其与欧盟的关系发展也变得难以预料。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢指出，土耳其与一些北约伙伴及欧盟成员国已存在矛盾，此次外交事件会导致双方矛盾升级、裂痕加大。

避免升级

近年来，土耳其与西方多国龃龉不断。例如，土购买俄制防空系统的问题导致土耳其同美国以及北约内部欧洲盟国关系恶化。此外，土耳其和法国在东地中海主权争议、利比亚内战、叙利亚冲突等问题上针锋相对，并因去年10月巴黎教师遇害事件矛盾升级，而不少欧洲国家站在法国一边。

有分析人士指出，将大使列为“不受欢迎的人”，这在外交关系中可以被理解为“宣战”的前一步。

在西方多国25日发表声明后，埃尔多安当天表示欢迎。这意味着土耳其与西方此次危机暂告平息。

土前驻以色列大使奥乌兹·切利克科尔表示，来自西方使馆的声明意味着他们将来不会干涉土耳其内政，最新表态说明各方都不希望此事升级。

分析人士认为，在土耳其的强硬回击下，西方国家释放缓和关系的信号，这才避免了危机滑向最坏的方向。

干涉失灵

多年来，美国等一些西方国家惯于恃强凌弱，频频干涉他国内政，但在此次外交风波中碰到了土耳其这枚“硬钉子”。有分析人士指出，公道自在人心，土耳其无疑有权反击美国等西方国家的霸道干涉。

埃尔多安25日在首都安卡拉召开内阁会议后发表电视讲话说，美国等10国驻土大使18日就卡瓦拉事件发表的声明直接针对土耳其的司法管辖权和主权，土方的有关回应不是要引发危机，而是为捍卫国家的法律、荣誉、利益和主权。他强调，土耳其不能容忍10国大使质疑土司法机构，有责任回应这种不尊重的干涉行为。

此前，土副总统福阿德·奥克塔伊表示，土耳其是一个独立国家，土司法独立性不容亵渎。土司法部长阿卜杜勒-哈米特·居尔也在社交媒体上发文指出，西方大使干涉土司法独立的行为是严重“越界”，他们应当尊重所在国的法律。

也有分析人士说，一方面，土耳其作为北约成员国，有其特殊的战略位置，尤其在中东地区对美国具有重要战略意义，美国等西方国家并不想与土耳其撕破脸。另一方面，对土耳其而言，俄罗斯等国并不能替代美国和欧洲的市场，遭受疫情重击的土耳其经济也急需来自美欧的投资。但碰了钉子的西方国家后续是否就真的收手，会如何发展与土耳其的关系，还有待观察。

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