中国城市商圈发展大会在渝举办.人民网记者 常红摄

人民网重庆10月26日电 （记者常红）由商务部国际贸易经济合作研究院、重庆市商务委员会、重庆市渝中区人民政府联合主办的第一届中国城市商圈发展大会今日在重庆解放碑步行街成功举办。

本届大会以“推动城市商圈高质量发展 激发消费增长新动力”为主题，搭建城市商圈交流平台，深入贯彻落实习总书记在中央财经委员会第八次会议关于构建现代流通体系的重要讲话精神和商务部推进城市商业体系建设的要求，全面分析城市商圈在促进消费、扩大内需和畅通国内大循环中的重要作用，展望城市商圈发展前景和趋势，探讨城市商圈高质量发展路径，旨在为各地商圈建设和实体商业转型发展提供理论支撑和政策建议。

商务部副部长王炳南视频致辞，重庆市政协副主席谭家玲、重庆市渝中区委书记赵世庆出席大会并致辞。来自全国各地商务主管部门、驻渝领事机构、研究机构、企事业单位等代表参加会议。

王炳南表示，商务部高度重视城市商业体建设，今年以来在推动城市商业体系建设和打造一刻钟便民生活圈等方面，做了大量工作。下一步，商务部将以提升居民生活品质、扩大城市消费规模为目标，深入实施城市商业提升行动，持续推动各类商圈提档升级，优化业态结构，促进品牌集聚，完善配套设施，改善消费环境，更好地满足个性化和多样化的消费需求。他希望出席大会的各位代表和嘉宾畅所欲言、深入交流，共同推进城市商业体系建设，开创城市商圈发展的美好未来。

谭家玲指出，城市商圈是展示城市形象的重要窗口。目前，以中央商务区为龙头、中心城区核心商圈为骨干、区县城市商圈为协同，独具特色的城市商圈发展格局逐步形成，已成为国际消费中心城市建设的重要支撑。重庆将对标国际，突出中国特色，融合巴渝元素，推进城市商圈提档升级，打造一批精品集聚、环境优美的国际标志性商圈，为培育建设国际消费中心城市、更好地满足人民美好生活需要夯实基础。

赵世庆表示，解放碑是重庆城市商圈的龙头，渝中区将以解放碑为基础，发挥城市商圈经济的重要作用，助力产业转型升级，推动城市高质量发展。第一届中国城市商圈发展大会在渝中区解放碑举办，既是对解放碑商圈发展的肯定，也是对重庆城市商圈建设的激励和鞭策。

在大会上，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲、商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明、商务部流通业发展司副司长尹虹、重庆市商务委副主任彭和良、重庆市渝中区委副书记黄茂军分别发表了主旨演讲。

陈文玲指出，推动城市商圈建设是商务部的重要战略部署，也是满足人民群众美好生活需要、推动国际消费中心城市建设、构建以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要支撑。目前，我国一些城市群和国家中心城市、区域性城市已具备建设现代城市商圈的重要基础。推动城市商圈建设，一方面，要注意不要建太多世界级、顶级商圈，不要过度追求国际大品牌的云集，要将国内的高质量品牌引入到商圈中。另一方面，要加强社区商圈建设，完善养老、健康等服务，适应社区消费需求。

顾学明指出，当前，随着居民收入水平不断提高，中等收入群体规模不断扩大，居民消费升级步伐加快，国内消费正呈现出消费主体中产化、商品消费高端化、服务消费体验化、消费市场国际化等特点和趋势，特别是进口消费、免税消费持续快速发展，有效促进了境外消费回流，更好地满足了中高端消费需求。他强调，国际化商圈是中高端消费的重要平台和载体，是城市品质和品牌消费的高地，也是城市商业创新的策源地。要促进中高端消费，激发城市消费活力，要抓住推进国际消费中心城市建设和高质量推进步行街改造提升的机遇，坚持把国际化商圈打造与扩大开放结合起来，用开放的理念打造多元化国际消费场景，用开放的视野吸引聚集国际商业要素资源，用开放的思维提升优质商品和服务供给水平。

尹虹在以“准确把握政策着力点 推动城市商圈高质量发展”为题的主旨演讲中指出，目前，全国大中型商圈1万余个、步行街2100余条，初步形成面向不同层次需求的多层级商业网点布局。针对城市商圈发展存在的不均衡、供需不匹配等问题，要以城市商圈差异化发展、步行街高质量发展和一刻钟便民生活圈试点建设为抓手，深入推进城市商业体系建设，着力发展特色街区，特色商圈，培育消费升级的载体。

彭和良指出，重庆商圈是重庆文化展示的重要窗口，是山水之城集群式发展的缩影和彰显城市特质的重要标志。国际消费中心城市建设赋予了重庆城市商圈新的使命，重庆将围绕培育建设国际消费中心城市，着力建设中央商务区和寸滩国际新城，打造解放碑朝天门世界知名商圈，推进主城都市区特色商业街区和特色消费集聚区建设，形成多层次城市商圈发展格局。

黄茂军指出，解放碑朝天门区域是重庆母城的核心区。渝中区将抢抓国际消费中心城市建设契机，对接国际知名商圈，围绕品牌、载体、场景和国际化消费需求，持续提升解放碑朝天门商圈发展能级和开放发展水平。

在大会上，商务部国际贸易经济合作研究院张威副院长发布了《中国城市商圈发展报告2021》。这是国内首份从全国层面对中国城市商圈进行深入系统分析的研究报告。报告显示，2020年以来，在实施新一轮扩大内需战略、构建新发展格局的背景下，国家级试点步行街建设对城市商圈发展带动作用明显，首店经济、直播经济、夜间经济等新业态新模式不断涌现，商圈数字化、智能化发展水平不断提升。社区商业的重要性更加凸显，城市一刻钟便民生活圈建设步伐加快，便利化、体验化、连锁化、规范化趋势不断增强。部分城市在推进以步行街为核心的商圈和一刻钟便民生活圈建设方面，已形成一些典型经验和做法。

报告认为，城市商圈在疫后促进消费回补、激发城市消费活力方面发挥了重要作用。随着居民消费加速升级、新一代信息技术深度应用和城市更新持续推进，未来城市商圈将呈现出内涵功能向集成化和融合化拓展、发展格局向多极化和郊区化调整、发展重心向社区和便利消费下沉、发展形态向智慧化和绿色化升级等趋势。

大会还举办了以“统筹布局 构建城市商圈新生态”和“融合创新 激发城市商圈新活力”为主题的两场圆桌会议，来自重庆解放碑、南京夫子庙、杭州湖滨和广州北京路等步行街的负责人和专家学者、企业界代表围绕商圈统筹规划、业态优化、景观设计、场景打造、运营管理等话题进行了讨论交流，为推动城市商圈高质量发展提出了一系列具有可操作性的思路和建议。同时也深化了政府主管部门和企业界对城市商圈建设的认识和理解，增强了推动城市商圈建设的合力。

(责编：崔越、刘慧)