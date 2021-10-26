今年5、6月间中美经贸领域交流中，中方牵头人曾分别与美国贸易代表办公室（USTR）和财政部“掌门”通话。

因此，在10月9日与美国贸易代表视频通话后，大家十分关心中方与美国财政部方面的沟通情况。

10月26日上午9点10分，商务部网站刊出最新消息——

“10月26日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。双方认为，世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要。中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持沟通。”

前后半个多月时间，中方牵头人与美国两机构“掌门”进行了今年以来的第二轮通话。这是中美两国经贸团队在积极落实中美元首9月10日通话精神。

本次通话有什么值得注意的情况？传递了什么信号？结合消息稿的内容我们来看看。

一方面，本次通话延续了此前的形式和基调，内容则各有侧重。

从形式看，这次依然是视频通话，基调上依然是“务实、坦诚、建设性的交流”，与10月9日的通话相比没有变化。

不要小看这个“没有变化”。

近期中美关系面临的局面十分复杂。一方面，中美两国元首在9月10日的通话中达成共识，责成双方工作层加紧工作、广泛对话，“为中美关系向前发展创造条件”;另一方面，美方一些人近期仍在中美关系多个领域频繁制造矛盾话题。

从这个背景考虑，没有变化，就是新闻——表明中美经贸团队在认真落实两国元首通话精神，近期未受干扰，保持了稳定的沟通接触。

从内容看，由于美方两部门各自分工不同，两次通话各有侧重。

在与美贸易代表戴琪的通话中，双方偏重于经贸领域的交流。

在与美财政部长耶伦的通话中，双方继6月之后再度“就宏观经济形势、多双边领域合作”进行交流。

另一方面，两处变化值得关注。

一个是基调措辞中排序的微妙变化。

与5、6月间通话的消息稿相比，这一轮两次通话中，“坦诚、务实、建设性的交流”变成了“务实、坦诚、建设性的交流”。

不要小看这个顺序变动。

就像我们在之前文章中说过，“务实”是理解中美经贸沟通基调的关键词。

这个变化，能反映出中美经贸团队在重启交流之后，双方的沟通向更深层次更具体领域推进，更加广泛深入。

最近两次通话消息稿，详细提到“中美经贸协议”“取消加征关税和制裁”“公平对待中国企业”等内容，正说明了这一点。

另一个是“宏观政策沟通协调”被再次提及。

6月与耶伦通话时，使用“双方认为中美经济关系十分重要”表述，而这次变成“世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要”。

中美双方上一次提及“中美宏观政策协调”还是在去年8月25日的经贸交流中。

时隔一年多时间再度提起，不仅说明务实经贸沟通切实推动中美关系向正轨回摆，而且反映出当前世界经济复苏面临极为严峻的形势。

“当地时间10月12日，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望》，预测2021年全球经济增长5.9%，相较7月预测下调了0.1个百分点。”

“IMF指出，全球经济虽持续复苏，但新冠肺炎疫情卷土重来，经济复苏势头已经减弱。疫情造成的‘断层’似乎将持续更长时间......德尔塔病毒正迅速传播，新变种病毒也可能出现，这给疫情的持续时间带来了更多不确定性。各国开展政策选择的难度加大，且涉及多方面的挑战，包括就业增长疲软、通货膨胀上升、粮食安全问题、人力资本积累倒退、气候变化等。同时，由于疫情对接触密集型行业造成了干扰，大多数国家的劳动力市场复苏明显滞后于产出复苏。”

眼下，疫情持续蔓延、扰动世界经济复苏进程的情况依然严重，复苏进程处于关键时期。这种局面下，中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。

中美加强宏观政策协调沟通，正是搞好中美关系“必答题”的重要内容。

毋庸讳言，中美双方在经贸领域仍然存在分歧，双方有各自关切，对很多问题看法不同。

不过，对于中美这种经济体量的国家而言，不怕有矛盾，关键是形成处理矛盾的共识，找到解决分歧的途径。

今年以来在经贸领域的两轮通话表明，以务实的姿态推进沟通，是解决问题的有效办法。

如果双方能够求同存异，务实解决问题，无疑是对各方都好的结果。

这有利于中国，有利于美国，也有利于世界。（令狐猫）

(责编：袁勃、郝江震)